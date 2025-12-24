Бывшего милиционера подозревают в убийстве жены. Он задержан

Бывшего милиционера подозревают в убийстве жены. Ранее служившего в Управлении по обеспечению безопасности дорожного движения Бишкека У.Б. задержали.

Фото пресс-службы ГУВД Бишкека. Ранее служившего в Управлении по обеспечению безопасности дорожного движения Бишкека У.Б. задержали по подозрению в убийстве бывшей жены

В пресс-службе ГУВД проинформировали, что преступление произошло 23 декабря. По предварительным данным, в этот день супруги оформили развод. Женщина была на работе, у офиса ее встретил уже бывший муж и принудил сесть в машину. Затем он увез ее в неизвестном направлении. Об этом милиции сообщила родственница женщины.

В городе был объявлен план «Перехват».

Правоохранительные органы установили, что муж застрелил бывшую супругу. Подозреваемый задержан. Преступление произошло в одной из квартир в доме, расположенном на пересечении улиц Боконбаева и и Ибраимова.

23 декабря у погибшей был день рождения. Ей исполнилось 47 лет. У нее остались двое детей.

Следственно-оперативная группа УВД Свердловского района установила, что после бракоразводного процесса между бывшими супругами У.Б., 1977 года рождения, и У.Ж., 1978 года рождения, произошла ссора, во время которой У.Б. выстрелил из травматического пистолета МР-79. Женщина скончалась от полученных травм.

Данный факт был зарегистрирован по статье 122 («Убийство») УК КР. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.