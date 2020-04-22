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Общество
Сюжет: Семейное насилие

Фактов семейного насилия в Кыргызстане стало на 65 процентов больше

С января по март правоохранительные органы Кыргызстана зарегистрировали 2 тысячи 319 обращений по фактам семейного насилия. Об этом сообщает МВД КР.

По данным ведомства, этот показатель на 65 процентов больше, чем за аналогичный период 2019-го. Возбуждено 105 уголовных дел и 2 тысячи 682 инцидента попали под классификацию Кодекса о проступках. Досудебное производство проводится по статьям «Причинение менее тяжкого вреда здоровью», «Истязание», «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР.

Количество убийств на почве семейного насилия составило восемь случаев, изнасилований — семь. Что касается проступков, то здесь превалируют побои и мелкое хулиганство.

95 процентов пострадавших — женщины в возрасте от 21 до 50 лет.

В МВД уточнили: наибольшее количество обращений поступило из Чуйской, Иссык-Кульской, Таласской областей и из Бишкека. В Баткенской, Ошской и Нарынской областях, а также в южной столице заявления о фактах семейного насилия остались на уровне 2019 года. Только в Джалал-Абадской области замечено снижение.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150800/
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