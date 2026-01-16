18:09
Происшествия

В Москве нашли девушку, сбежавшую от домашнего насилия из Ингушетии

Фото из интернета

Московские правоохранители задержали 21-летнюю уроженку Ингушетии Айну Манькиеву по подозрению в краже. Весной 2025 года девушка сбежала из дома без вещей и документов, потому что много лет подвергалась насилию. Правозащитники опасаются, что ее могут передать семье обратно. Об этом сообщает Forbes.

В отделении полиции Манькиева написала заявление на своих родственников, обвинив их в том числе в сексуализированном насилии. Девушку отпустили и не стали передавать правоохранителям из Ингушетии. Правозащитники сообщили, что она смогла покинуть отдел и «находится в относительной безопасности». 

Задержанная — инвалид по зрению. Она родилась в многодетной малообеспеченной семье, а после одного из эпизодов насилия серьезно заболела и восемь месяцев не выходила из дома, утверждают правоохранители. В апреле, когда Айна решилась на побег, она записала видеообращение и просила не искать ее. По словам девушки, возвращение домой может угрожать ее безопасности и здоровью.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/358124/
