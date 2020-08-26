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Общество

Хочешь пообщаться с нобелевскими лауреатами? Готовь вопросы

В Центральной Азии появится первая инновационная онлайн-площадка по обмену опытом и знаниями с лауреатами Нобелевской премии. Об этом сообщает Фонд инклюзивного развития (IDF-ФИР).

По его данным, проект вдохновит поколение молодых ученых на новые открытия, достижения и реализацию своего потенциала.

«В рамках Central Asia Nobel Fest Live на протяжении четырех дней студентам и молодым ученым со всех уголков Центральной Азии будет предоставлен неограниченный доступ к уникальной платформе, где они смогут в формате реального времени общаться с нобелевскими лауреатами и выдающимися учеными со всего мира», — говорится в сообщении фонда.

Дискуссии будут проводиться по нескольким направлениям: технологии, меняющие мир, инклюзивная экономика, новые грани в медицине и науке, будущее человеческого капитала.

Участники  могут поделиться со всемирно известными учеными идеями и разработками. Кроме того, им будет предоставлена возможность задать вопросы лауреатам Нобелевской премии на темы личностного роста, инклюзивного развития и социальной ответственности.

Площадка начнет работу 1 октября. Сессии в онлайн-формате продлятся до 4 октября включительно. Желающие могут подать заявку. Подробности на сайте:  http://nobel-fest.inpolicy.net/.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163336/
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