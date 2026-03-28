В Иссык-Кульском форуме примут участие два лауреата Нобелевской премии

В Иссык-Кульском международном форуме примут участие два лауреата Нобелевской премии. Об этом сообщил заведующий отделом разработки политики, мониторинга и анализа реформ управления политических и экономических исследований администрации президента Кыргызстана Октябрь Капалбаев.

По его словам, китайский писатель Мо Янь и американско-турецкий биохимик Азиз Санжар подтвердили свое участие в юбилейном, 40-м по счету, Иссык-Кульском международном форуме.

Октябрь Капалбаев отметил, что по поручению главы государства продолжается подготовка в важному мероприятию.

Цель юбилейного форума — сохранить наследие, развить его потенциал и активизировать содержательные дискуссии на национальном и международном уровнях, отвечающие актуальным глобальным вызовам.

Иссык-Кульский форум — международный неправительственный форум интеллектуалов, созданный в СССР по инициативе народного писателя КР Чингиза Айтматова в октябре 1986 года.   
В Иссык-Кульском форуме примут участие два лауреата Нобелевской премии