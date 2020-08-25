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Общество

26 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1
Бишкек
  • 8.00-17.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (ниже улицы Анкара);
  • 9.00-12.00 — улицы Тимирязева, Киевская;
  • 9.00-17.00 — улица Фучика;
  • 9.30-17.00 — микрорайон «Восток-5», 3, 4, жилмассивы «Арча-Бешик», «Ынтымак» (улицы Абдрахманова, Таалай, Улан);
  • 9.30-19.00 — жилмассивы «Кара-Жигач» (улицы Субан-Ата, Иссык-Куль, Сон-Коль, Исакеева), «Кок-Жар» (улицы Молдокулова, Керемет, Кулмурзаева), проспект Чуй, 45-71 (нечетные номера);
  • 9.30-18.00 — улицы Репина, Виноградная, Захарьева, Термечикова, Алыбаева, Баялинова, 152, переулок Ипподромный;
  • 10.00-18.00 — отрезки улиц Лермонтова, Целиноградской, Ибраимова, Токтогула.
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Байтик (улицы Эшмамбет, Ала-Арчинская, Суюмбаева, Раимбекова, переулок Молодежный), Карла Маркса (МТФ), Гроздь (улицы Верхняя Ат-Башы, Мелиораторов), Озерное (улицы Новая, Фрунзе), жилмассив «Кырман» (улицы Нуртамчы, Манжыл-ата, Омурбек Бейшеналиева, 44 га);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Студенческое (улицы Артезианская, Комсомольская, переулок Южный), поселок Мирный (улицы Ленина, Спортивная, 40 лет Октября, Трудовая, МТФ Гагарина, Интернациональная), Кара-Сакал (улица Жангазиева), город Шопоков (улицы Чехова, Кирова, Первомайская);
  • 8.30-17.00 — села Военно-Антоновка (улицы Кирова, Токтогула, Полярная, Советская, Ала-Арчинская, Пограничная, Северная, Пушкина, Красноармейская, Пионерская, Фрунзе, Горького, тупик Советский);
  • 9.00-18.00 — села Сокулук (улицы Бакыта, Фрунзе, Больничная, Белинского, Алма-Атинская);

Московский РЭС

  • 8.00-17.00 — села Садовое (улица Степная), Сретенка (улица Ленина), Александровка (улицы Фрунзе, Масанчина), Ак-Суу (улицы 50 лет Октября, Гвардейская), Беловодское (улицы Комсомольская, Кирова, Восточная, Садовая, Береговая, Дачная, Токомбаева), Петровка (улица Фрунзе);

Жайылский РЭС

  • 8.30-17.00 — город Кара-Балта (улица Гидропартия);

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Чолок-Арык (улица Чолок-Арыкская), Чалдыбар (фабрика, улица Молодежная, переулок Западный);

Кантский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Люксембург (улицы Строительная, Ваккера, Железнодорожная), Туз (улицы Дербишева, Жунушева);

Чуйский РЭС

  • 9.00-16.00 — села Чуй (улицы Советская, Бригадная, Зеленая, Покровская, Гагарина), Алчалуу, Талды-Булак, Султан, Карой, Ден-Арык, Советское.
3
Ошская область
  • 9.00-18.00 — сельские управы Жылалды, Ылай-Талаа, Кара-Гуз, Сары-Булак, Кенеш, Кара-Кулжа, Ой-Тал, Кызыл-Жар, Капчыгай, Алайку, села Миялы, Ак-Жар, Кызыл-Ордо, Эшме, Барак, Кара-Согот, Бору, Жыналач, Медресе, Жаилма, Додон, Кызыл-Октябрь, Меркит, Кызыл-Тейит, Беш-Коргон, Тажы-Кыштак, Шакар-Кыштак, Дон-Тобо, Дон-Кыштак, Мин-Тамыр, Чечме-Сай, Темир-Корук, Нойгут, Уч-Кемпир, Киров, города Ноокат, Ош (жилмассив «Калинина»).
4
Баткенская область
  • 9.00-18.00 — город Баткен (кварталы «Аэропорт», МСО, СМУ).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163269/
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