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Общество

Цифра дня. 5 тысяч 712 сомов составляет средний доход кыргызстанца

Средний реальный ежемесячный денежный доход на одного кыргызстанца в первом квартале 2020 года составил 5 тысяч 712,4 сома. Такие данные содержатся в отчетах Национального статистического комитета.

В ведомстве уточняют, что различие в среднедушевых денежных доходах населения в зависимости от места проживания сохраняется.

Выше среднереспубликанского значения среднедушевые денежные доходы населения зафиксированы в Бишкеке — на 868 сомов, в Иссык-Кульской области — на 584,9 сома, Ошской — на 214,3 сома, Чуйской области — на 185,5 сома.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163257/
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