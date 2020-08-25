Как защитить свои персональные данные на выборах-2020. Рекомендации специалистов

Рекомендации по защите персональных данных избирателей для политических партий, наблюдателей и других участников кампании в период подготовки и проведения выборов разработал Общественный фонд «Гражданская инициатива интернет политики».

Как отмечают специалисты, важно не допустить разглашения и иной утечки персональных данных избирателей в ходе подготовки и проведения выборов в КР.

«Действие Закона «Об информации персонального характера» распространяется на отношения, возникающие при работе с информацией персонального характера независимо от применяемых средств обработки этой информации, включая использование информационных технологий. Следовательно, принципы и правила, установленные законом, в полной мере применимы к политическим партиям, их наблюдателям и представителям, а также к третьим лицам, участвующим в политических кампаниях», — отмечают эксперты.

Наблюдателям от политических партий и другим представителям важно знать, как они должны действовать в случаях использования персональных данных избирателей и какие ограничения установлены законом.

Кроме того, наблюдатели в силу выполняемых ими задач являются лицами, наиболее информированными о выборных процедурах и требованиях, они представляют партии в избирательных комиссиях и в свою очередь смогут информировать и консультировать о них партии и всех других их представителей.

Общедоступными персональными данными являются имя, фамилия и отчество избирателя с указанием номера и адреса избирательного участка, к которому прикреплен конкретный избиратель.

На доступ к другим данным об избирателе, которые собираются государственными органами в виде цифровой информации, законодательство налагает запрет и предусматривает санкции за «неправомерный доступ к чужой охраняемой компьютерной информации, сопряженный с ее уничтожением, блокированием, модификацией или копированием».

«Поскольку закон не устанавливает режим конфиденциальности для общедоступных массивов персональных данных, в процессе выборов партии могут использовать только имя, фамилию и отчество избирателя с указанием номера и адреса избирательного участка. Любые другие данные об избирателях могут быть собраны или обработаны только на основе письменного (включая электронное) согласия

субъекта персональных данных», — напоминают специалисты.