Не паниковать. Какие еще рекомендации пожилым в условиях COVID-19 дают медики

У пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями чаще наблюдается стресс, вызванный вспышкой COVID-19, так как они подвергаются более высокому риску осложненного течения болезни. Об этом говорится в рекомендациях Республиканского центра укрепления здоровья.

Специалисты напоминают, что страх и беспокойство о своем здоровье и здоровье своих близких приводят к нарушению сна или питания, концентрации внимания, обострению хронических заболеваний, проблемам с употреблением психоактивных веществ.

Пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями рекомендуется: Делать перерывы от просмотра, чтения или прослушивания новостей, в том числе в социальных сетях. Постоянное погружение в информацию о пандемии может привести к панике, неспособности сосредоточиться на других вещах. Заботиться о своем физическом здоровье. Делать несколько физических упражнений ежедневно или медитировать. Стараться есть здоровую, сбалансированную пищу, регулярно заниматься спортом, высыпаться и избегать употребления алкоголя;

Найти время для релаксации и отдыха. Попробовать заняться другими делами, которые нравятся (например чтение книг, рисование, рукоделие, настольные игры, изучение иностранного языка);

Общаться с другими. Поговорить с людьми, которым есть доверие, о своих проблемах и о своем самочувствии.

Если стресс мешает повседневной жизни в течение нескольких дней подряд, необходимо обратиться к специалисту, например к психологу, психотерапевту, подготовленному семейному врачу.