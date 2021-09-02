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Общество

Кто ответит за смерти на дорогах. Антикоррупционный совет дал свои рекомендации

Генеральный секретарь Антикоррупционного делового совета Нурипа Муканова сделала ряд обращений к руководителям госорганов страны по итогам круглого стола «Кто ответит за смертность на дорогах?».

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Она попросила министра внутренних дел Улана Ниязбекова принять решение о мерах ответственности профильных руководителей МВД и ГУОБДД.

Обратилась также к министру транспорта Эркинбеку Осоеву с рекомендацией решить, насколько соответствуют занимаемым должностям замминистра и ответственные руководители, курирующие вопросы безопасности на дорогах.

Помимо этого, Нурипа Муканова отметила недостаточную работу управления лицензирования и аккредитации Минобразования и науки. Рекомендовано создать межведомственную комиссию по проверке автошкол. По итогам работы инициировать вопрос о лишении лицензий заведений, не соответствующих требованиям.

Рекомендуем также повысить меру ответственности водителей за вождение в нетрезвом состоянии и совершивших ДТП вплоть до бессрочного лишения прав вождения.

Нурипа Муканова

«В третьем квартале этого года нужно восстановить психологическую службу при МВД и провести диагностику психологического состояния сотрудников органов внутренних дел, в частности ГУОБДД, для выявления факторов риска общественно-опасного поведения. Следует провести психологическую диагностику по выявлению уровня антикоррупционной устойчивости сотрудников, выполняющих свои должностные обязанности в условиях коррупционного давления», — заключила она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205810/
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