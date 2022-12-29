Не материться, не хвастать роскошью. Для Госдумы разработали кодекс поведения

Партия «Единая Россия» разработала кодекс публичного поведения для депутатов Госдумы. О новом документе проинформировал сайт «РБК», подлинность подтвердил один из депутатов.

В новые правила, в частности, вошли такие рекомендации, как:

не писать в социальных сетях в неадекватном физическом и психологическом состоянии;

не выкладывать в своих социальных сетях предметы роскоши, экзотические путешествия и рестораны — все то, что может сформировать представление как о «привилегированном классе»;

контролировать свои эмоции во время дискуссий в соцсетях;

категорически не рекомендуется комментировать международную повестку, военные и внутренние конфликты в других странах без плановых предварительных установок или до озвучивания официальной позиции МИД; последующие комментарии не должны противоречить официальной позиции государства;

в случае негативного резонанса незамедлительно, не дожидаясь звонков от коллег и дискуссий о правильности мнения или о том, что «все не так меня поняли», принести личные извинения и объяснить собственный промах;

не нарушать уставные этические нормы партии делом, словом или текстом;

также в документе есть рубрика «Так делать не надо!»

В инструкции есть рекомендации не материться, а также «выполнять элементарные требования культуры речи, не использовать обсценную лексику и жаргонизмы, которые могут быть истолкованы двояко либо дать оппонентам повод для троллинга».