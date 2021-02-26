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Власть

Верховенство закона! Human Rights Watch направила Садыру Жапарову рекомендации

Президенту Садыру Жапарову направили рекомендации, которые правительство может предпринять для улучшения ситуации с правами человека. Об этом говорится в официальном письме исполнительного директора отдела Европы и Центральной Азии Human Rights Watch Хью Уильямсона.

Отмечается, что после спорных парламентских выборов октября 2020 года Кыргызстан вступил в период политической неопределенности. Поэтому сейчас критически важно, чтобы правительство безотлагательно обозначило свою приверженность обеспечению верховенства закона в политических процессах.

Действующий состав парламента должен воздерживаться от рассмотрения и принятия таких крупных законодательных инициатив, как конституционная реформа.

«В качестве переходного органа он должен сосредоточиться на текущих задачах государственного управления в рамках действующего законодательства до волеизъявления граждан в ходе свободных и справедливых выборов. Соответственно, настоятельно призываем вас обеспечить оперативное проведение новых парламентских выборов. Призываем правительство обеспечить, чтобы конституционная реформа была организована в соответствии со стандартами, прописанными в Конституции страны, и чтобы любые предлагаемые поправки не противоречили ратифицированным Кыргызстаном международным договорам о правах человека», — говорится в письме.

Кроме того, Human Rights Watch отмечает, что за время, прошедшее с последних выборов, избирательное законодательство было существенно улучшено в части регистрации избирателей и предотвращения подтасовок. Но по-прежнему имели место заявления о широком использовании административного ресурса и принуждении работников бюджетной сферы и студентов к участию в митингах. Кыргызстан должен обозначить свою приверженность устранению этих недочетов совместно с БДИПЧ ОБСЕ и выполнить рекомендацию последнего о пересмотре определенных нормативных положений, тем более с учетом других выборов и референдума, которые запланированы в 2021 году.

В организации напомнили, что пандемия COVID-19 привела к возникновению острых вызовов для прав человека во всем мире, и Кыргызстан не стал исключением в этом вопросе. В 2020-м время от времени это приводило к необоснованным запретам на мирные собрания и угрозам уголовных санкций или расследований за распространение «ложной информации» о коронавирусе в отношении врачей и других, ставивших под вопрос принимавшиеся правительством Кыргызстана меры реагирования.

«Настоятельно призываем правительство продолжать уделять приоритетное внимание правам человека в контексте реагирования на пандемию, например, в обеспечении того, чтобы услуги здравоохранения были доступны для всех, а меры по защите населения были соразмерными и недискриминационными. СМИ должны иметь возможность освещать связанные с пандемией события и доводить до общества всю информацию о распространении инфекции и принимаемых правительством мерах. Работники сферы здравоохранения должны иметь возможность рассказывать об условиях труда, не опасаясь санкций ни со стороны правоохранительных органов, ни со стороны работодателя», — обращается Хью Уильямсон.

В период противоэпидемических мер в 2020 году в Кыргызстане отмечался рост количества сообщений о семейном насилии. Но многие женщины не могли получить доступ к убежищам и другим механизмам экстренной защиты. Поэтому правительство призвали сделать все, чтобы противоэпидемические меры не ограничивали женщинам и девочкам, которые подвергаются семейному насилию или риску такого насилия, возможности обращения за помощью.

Призываем также обеспечить всем детям и молодым людям доступ к образовательным ресурсам в период пандемии.

Human Rights Watch 

Садыра Жапарова просят признать факты несправедливости, нарушений и пыток, которым этнические узбеки несоразмерно подвергались во время и после июньских событий 2010-го, и принять меры по их исправлению.

«Юг Кыргызстана больше не является территорией открытого этнического конфликта. Однако без решения вопроса об ответственности за прошлые нарушения обоснованная обеспокоенность относительно долгосрочной стабильности в этом регионе будет устойчиво сохраняться», — уверены правозащитники.

Они также напомнили, что с момента начала Государственной службой исполнения наказаний проверки обстоятельств смерти правозащитника Азимжана Аскарова прошло уже больше полугода. Но до сих пор не просматривается какого-либо прогресса в привлечении к ответственности виновных в несправедливом лишении его свободы, отказе в медицинской помощи и смерти.

«Призываем вас организовать независимое и беспристрастное расследование несправедливого лишения Аскарова свободы, отказа ему в надлежащем лечении и смерти в заключении. Кыргызстан должен обеспечить не только ответственность по факту смерти Аскарова, но и его реабилитацию и возмещение ущерба семье», — написали в Human Rights Watch, призвав сделать дело Аскарова одним из приоритетов работы в реформе судебной системы.

Президента попросили поддержать важность роли гражданского общества для демократического развития Кыргызстана и положить конец любым неоправданным вмешательствам в существенную работу правозащитников в стране или попыткам ограничить ее, включая вмешательство в их права на свободу мирных собраний и выражение мнений. Его также призвали снять ограничения на доступ и посещение Кыргызстана для иностранных правозащитников.

Human Rights Watch призывает Садыра Жапарова обеспечить гарантии свободы выражения мнений и свободного доступа к информации.

К главе государства обратились с тем, чтобы он осудил необоснованные нападки на СМИ и свободу слова и гарантировал независимым СМИ и журналистам возможность осуществлять их важную деятельность, не опасаясь притеснений или мести.

Кроме того, правительство призвали обеспечить детям с инвалидностью инклюзивное образование, сделать борьбу с семейным насилием одним из приоритетов работы, а также соблюдать трудовые права граждан и не притеснять профсоюзы.

Подробнее с рекомендациями Human Rights Watch можно ознакомиться здесь.
Ссылка: https://24.kg/vlast/184759/
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