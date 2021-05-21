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Общество
Сюжет: Пытки в Кыргызстане

Наццентр по предупреждению пыток: Наши рекомендации игнорируют

В Наццентре по предупреждению пыток заявили, что их рекомендации игнорируют, поскольку у парламента нет механизма контроля над исполнением своих же решений.

Уточняется, что Жогорку Кенеш дает срок в полгода на выполнение своих постановлений. В свою очередь в НЦПП подчеркнули, что ежегодно различные госорганы получают от организаций до 50 рекомендаций, и они повторяются регулярно, поскольку им не следуют.

В НЦПП заявили, что необходима стратегия, которая поможет мониторить и следить за исполнением своих же рекомендаций, а также правильно использовать мандат центра для изменения ситуации с пытками и предпринимать активные действия, чтобы помочь государству добиваться соблюдения прав человека и улучшать условия содержания людей в закрытых учреждениях.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194794/
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Наццентр по предупреждению пыток: Наши рекомендации игнорируют