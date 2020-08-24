Министерство культуры оштрафовали за грязь в парке Кычана Джакыпова

Министерство культуры, информации и туризма оштрафовали за грязь в парке имени Кычана Джакыпова. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, санитарно-экологическая инспекция муниципалитета выявила беспорядок на территории парковой зоны, которая находится в ведении ведомства.

«Было выдано предписание министерству, но общественное пространство так и не приведено в порядок. Ведомство просто игнорирует грязь и погибающие деревья. В его отношении составлен протокол за неисполнение предписания по санитарной очистке парка», — отметили в муниципалитете.

В мэрии напомнили, что согласно правилам благоустройства столицы все обязаны содержать прилегающую территорию в пределах 10 метров в чистоте.