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Общество

Министерство культуры оштрафовали за грязь в парке Кычана Джакыпова

Министерство культуры, информации и туризма оштрафовали за грязь в парке имени Кычана Джакыпова. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, санитарно-экологическая инспекция муниципалитета выявила беспорядок на территории парковой зоны, которая находится в ведении ведомства.

«Было выдано предписание министерству, но общественное пространство так и не приведено в порядок. Ведомство просто игнорирует грязь и погибающие деревья. В его отношении составлен протокол за неисполнение предписания по санитарной очистке парка», — отметили в муниципалитете.

В мэрии напомнили, что согласно правилам благоустройства столицы все обязаны содержать прилегающую территорию в пределах 10 метров в чистоте.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163160/
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