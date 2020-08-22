В Великобритании обнаружены самые древние наскальные рисунки

Британские ученые обнаружили на Британских островах на участке Ле-Варин на юго-востоке Джерси самые древние рисунки в Великобритании, возраст которых, предположительно, составляет от 14 до 23 тысяч лет. Об этом сообщает журнал Plos One.
Наскальные изображения сделаны после пика последнего ледникового периода и относятся к Мадленской культуре. Они представляют собой абстрактные гравюры животных. Ученые считают, что найденные рисунки являются редким свидетельством, подтверждающим начало формирования художественного самовыражения.
Примеры гравированных магдаленских плакеток были обнаружены в Португалии, Франции, Испании, однако, в Великобритании никогда не было обнаружено ничего столь раннего.