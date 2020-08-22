22:37
USD 77.95
EUR 92.07
RUB 1.05
Общество

В Великобритании обнаружены самые древние наскальные рисунки

Британские ученые обнаружили на Британских островах на участке Ле-Варин на юго-востоке Джерси самые древние рисунки в Великобритании, возраст которых, предположительно, составляет от 14 до 23 тысяч лет. Об этом сообщает журнал Plos One.

журнала Plos One
Фото журнала Plos One. Древние наскальные рисунки

Наскальные изображения сделаны после пика последнего ледникового периода и относятся к Мадленской культуре. Они представляют собой абстрактные гравюры животных. Ученые считают, что найденные рисунки являются редким свидетельством, подтверждающим начало формирования художественного самовыражения.

Примеры гравированных магдаленских плакеток были обнаружены в Португалии, Франции, Испании, однако, в Великобритании никогда не было обнаружено ничего столь раннего.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163100/
просмотров: 114
Версия для печати
Материалы по теме
Котики и удивленные человечки. В Перу нашли новые необычные геоглифы
Рисунки Валентины Шевченко с героями эпоса «Манас» появились в Интернете
Дети Кыргызстана рисуют образование
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Стали известны четыре города России, куда в&nbsp;сентябре возобновят авиарейсы из&nbsp;КР Стали известны четыре города России, куда в сентябре возобновят авиарейсы из КР
Возврат обычного режима обучения в&nbsp;школе: за&nbsp;и&nbsp;против Возврат обычного режима обучения в школе: за и против
Выборы-2020. Партия &laquo;Мекеним Кыргызстан&raquo; сформировала список кандидатов Выборы-2020. Партия «Мекеним Кыргызстан» сформировала список кандидатов
Бизнес
Оплатите автоналог через мобильный кошелек MegaPay легко и&nbsp;быстро! Оплатите автоналог через мобильный кошелек MegaPay легко и быстро!
Кыргызстанцы могут оплатить налоги не&nbsp;выходя из&nbsp;дома Кыргызстанцы могут оплатить налоги не выходя из дома
Дыши в&nbsp;любом положении Дыши в любом положении
Постинфекционная астения: как преодолеть бессилие после вирусной инфекции? Постинфекционная астения: как преодолеть бессилие после вирусной инфекции?
22 августа, суббота
22:23
В Великобритании обнаружены самые древние наскальные рисунки В Великобритании обнаружены самые древние наскальные ри...
22:02
В город Ош из Екатеринбурга вернулись 162 кыргызстанца
21:32
Беспроводные наушники оказались небезопасными. Вывод ученых
21:27
В Кара-Суйском районе мужчина избил старика
21:23
Выборы-2020. Президент приостановил полномочия Омурбека Суваналиева