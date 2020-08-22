В Великобритании обнаружены самые древние наскальные рисунки

Британские ученые обнаружили на Британских островах на участке Ле-Варин на юго-востоке Джерси самые древние рисунки в Великобритании, возраст которых, предположительно, составляет от 14 до 23 тысяч лет. Об этом сообщает журнал Plos One.

Фото журнала Plos One. Древние наскальные рисунки

Наскальные изображения сделаны после пика последнего ледникового периода и относятся к Мадленской культуре. Они представляют собой абстрактные гравюры животных. Ученые считают, что найденные рисунки являются редким свидетельством, подтверждающим начало формирования художественного самовыражения.

Примеры гравированных магдаленских плакеток были обнаружены в Португалии, Франции, Испании, однако, в Великобритании никогда не было обнаружено ничего столь раннего.