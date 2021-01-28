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Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Художница Яна Лысенко посвятила серию работ бишкекскому смогу. Это надо видеть

Бишкекская художница Яна Лысенко посвятила окутавшему столицу смогу серию работ. Картины «Темное будущее», «Отравленное поколение», «Смертельная необходимость тепла» девушка опубликовала в своем профиле в Instagram, сопроводив каждую подписью.

«Темное будущее»

«Рисунок нарисован давно, но я все сомневалась, выкладывать или нет. Опять мрак, негативный посыл... Я так часто слышу словосочетание «Мы за светлое будущее», «Кыргызстан ждет светлое будущее». А потом выглядываю в окно, а светлым будущим там и не пахнет. Зато пахнет гарью, дымом, бездействием, пустословием. Я очень надеюсь, что не права, но, по моим внутренним ощущениям, светлого будущего здесь не видать ближайшие десятилетия. Я нарисовала, в общем», — подписала первую картину Яна Лысенко.

«Отравленное поколение»

«Все, что нарисовано тут, — это собирательный образ из фрагментов, кадров, которые мне встречались недавно. Воображение и мастерство художника в том, чтобы скомбинировать это для получения максимально выразительного результата. А вообще... Меня занимают не только прекрасные образы. Жуткое, пугающее, тяжелое занимает даже больше. Но пару лет назад я поставила себе блок, что не буду подобное рисовать. Люди не понимают, думалось мне. Люди думают, что у меня депрессия, и я страдаю — говорила я себе. Сейчас я снимаю этот блок и очень рада. Люди думают зачастую о себе. И я подумаю», — рассказала о второй картине она.

«Смертельная необходимость тепла»

«На этом рисунке я завершаю серию работ, посвященных нашей страшной ситуации со смогом. Этот образ я увидела буквально на днях. Возвращалась вечером из магазина и возле дома почувствовала сильный запах резины. Подняла голову вверх, а из соседкой трубы черными клубами выходил дым и растворялся в свете полной луны. И мне стало так горько. А что я могу сделать? Ну вот я нарисовала, а дальше? На вопрос «что делать?» у меня только один ответ — брать ответственность за свои поступки, хотя бы не делать хуже. Нужно помнить, что своими действиями мы делаем хуже не только другим людям, а себе и своей семье в первую очередь. И да, я знаю, что у многих нет возможности улучшить свою ситуацию. Это грустно. Я дорисовала», — заключила художница.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181560/
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