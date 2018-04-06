21:39
USD 68.53
EUR 84.05
RUB 1.19
Общество

Котики и удивленные человечки. В Перу нашли новые необычные геоглифы

Археологи Перу открыли 50 новых необычных геоглифов на знаменитом плато Наска. Некоторые из узоров старше, чем обнаруженные ранее рисунки, сообщил Life со ссылкой на издание National Geographic.

Геоглифы — это нанесенные на землю узоры, размер которых часто так велик, что их можно разглядеть только с воздуха. Рисунки на Наске представляют собой группу геоглифов в виде линий, геометрических фигур и примитивных изображений животных и человека. Впервые их заметили в 1939 году, хотя их возраст, считают исследователи, достигает около двух тысяч лет.

По мнению большинства ученых, фигуры создала культура Наска, хотя некоторые специалисты не согласны с этим. В то же время некоторые из геоглифов напоминают по стилю рисунки, характерные для культуры Паракас, существовавшей примерно в 750–100 годах до нашей эры.

Новые геоглифы, многие из которых изображают воинов Паракаса, нашли при помощи беспилотников с фотоаппаратами и 3D-сканерами. Из-за эрозии рисунки не столь четкие, как уже известные линии Наски, поэтому их трудно было обнаружить с самолета.
Ссылка:
просмотров: 276
Версия для печати
Материалы по теме
Рисунки Валентины Шевченко с героями эпоса «Манас» появились в Интернете
Дети Кыргызстана рисуют образование
Популярные новости
Транспортный коллапс. В&nbsp;мэрии Бишкека заявляют о&nbsp;провокации Транспортный коллапс. В мэрии Бишкека заявляют о провокации
Транспортное лобби. Список тех, в&nbsp;чьих руках маршруточный бизнес Бишкека Транспортное лобби. Список тех, в чьих руках маршруточный бизнес Бишкека
Раим-миллионер ответил Алмазбеку Атамбаеву: В&nbsp;ГТС меня назначил мой друг Икрам Раим-миллионер ответил Алмазбеку Атамбаеву: В ГТС меня назначил мой друг Икрам
&laquo;Кенгурятник&raquo;, фары, шноркель. В&nbsp;ГУОБДД нашли новый источник штрафов «Кенгурятник», фары, шноркель. В ГУОБДД нашли новый источник штрафов
Бизнес
Новые OLED и&nbsp;SUPER UHD Nano Cell ТВ&nbsp;и&nbsp;аудиосистемы представила LG&nbsp;Electronics Новые OLED и SUPER UHD Nano Cell ТВ и аудиосистемы представила LG Electronics
BAKAI BANK JAZ DEMI&nbsp;&mdash; праздник спорта! BAKAI BANK JAZ DEMI — праздник спорта!
В&nbsp;Бишкеке открылся официальный офис медицинского центра ANADOLU В Бишкеке открылся официальный офис медицинского центра ANADOLU
Как блокчейн может привести в&nbsp;Кыргызстан международных инвесторов Как блокчейн может привести в Кыргызстан международных инвесторов