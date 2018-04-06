Котики и удивленные человечки. В Перу нашли новые необычные геоглифы

Археологи Перу открыли 50 новых необычных геоглифов на знаменитом плато Наска. Некоторые из узоров старше, чем обнаруженные ранее рисунки, сообщил Life со ссылкой на издание National Geographic.

Геоглифы — это нанесенные на землю узоры, размер которых часто так велик, что их можно разглядеть только с воздуха. Рисунки на Наске представляют собой группу геоглифов в виде линий, геометрических фигур и примитивных изображений животных и человека. Впервые их заметили в 1939 году, хотя их возраст, считают исследователи, достигает около двух тысяч лет.

По мнению большинства ученых, фигуры создала культура Наска, хотя некоторые специалисты не согласны с этим. В то же время некоторые из геоглифов напоминают по стилю рисунки, характерные для культуры Паракас, существовавшей примерно в 750–100 годах до нашей эры.

Новые геоглифы, многие из которых изображают воинов Паракаса, нашли при помощи беспилотников с фотоаппаратами и 3D-сканерами. Из-за эрозии рисунки не столь четкие, как уже известные линии Наски, поэтому их трудно было обнаружить с самолета.