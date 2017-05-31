21:23
+27
USD 68.05
EUR 75.81
RUB 1.20
Общество

Дети Кыргызстана рисуют образование

Сегодня в Бишкеке у памятника Курманжан датке состоялся праздничный флешмоб «Дети за инновацию сегодня».

В мероприятии участвовали дети разных возрастов, их учил танцевать известный кыргызский танцор в стиле хип-хоп и поппинг Нурсултан Алибеков, который в прошлом году участвовал в российском шоу «Танцы» на ТНТ.

После танцев организаторы раздали всем детям разноцветные мелки и предложили нарисовать их видение сегодняшнего образования в Кыргызстане. Справиться с нелегким заданием маленьким кыргызстанцам помогали родители, которые с неменьшим задором поддерживали ребятишек и в танцах.
Ссылка:
просмотров: 112
Версия для печати
Материалы по теме
Погода в Кыргызстане на 1 июня: будет солнечно
Депутаты намерены освободить студентов из пострадавших семей от платы за учебу
Четверо из пяти детей, которые живут на улице, это дети внутренних мигрантов
Мэрия Бишкека подготовила праздничную программу ко Дню защиты детей
Марш в память о погибших в ДТП не состоялся. Отменили из-за визита патриарха
Подозреваемый в педофилии мужчина оказался отцом детей
Когда женщины сильнее мужчин
Первая леди Кыргызстана рассказала, где родила дочь
Президент Алмазбек Атамбаев поздравил кыргызстанцев с Днем матери
В Баткенской области семь девочек отравились химическим веществом
Популярные новости
Календарь Орозо-2017: время начала воздержания и&nbsp;разговения Календарь Орозо-2017: время начала воздержания и разговения
Где в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Оше запретят парковку машин Где в Бишкеке и Оше запретят парковку машин
Водитель &laquo;Ренж Ровера&raquo;, угрожавший девушке, найден Водитель «Ренж Ровера», угрожавший девушке, найден
С&nbsp;1 июня 2017 года мигранты не&nbsp;смогут работать водителями в&nbsp;России С 1 июня 2017 года мигранты не смогут работать водителями в России
Бизнес
День матери в&nbsp;Таласском районе отметили спортивным праздником День матери в Таласском районе отметили спортивным праздником
Смотрите до&nbsp;130 цифровых телеканалов вместе с&nbsp;O!TV Смотрите до 130 цифровых телеканалов вместе с O!TV
Huawei: важно нести ответственность за&nbsp;развитие ИКТ-сферы и&nbsp;цифрового общества Huawei: важно нести ответственность за развитие ИКТ-сферы и цифрового общества
Как выгодно сходить в&nbsp;супермаркет за&nbsp;покупками Как выгодно сходить в супермаркет за покупками