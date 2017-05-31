Дети Кыргызстана рисуют образование

Сегодня в Бишкеке у памятника Курманжан датке состоялся праздничный флешмоб «Дети за инновацию сегодня».

В мероприятии участвовали дети разных возрастов, их учил танцевать известный кыргызский танцор в стиле хип-хоп и поппинг Нурсултан Алибеков, который в прошлом году участвовал в российском шоу «Танцы» на ТНТ.

























После танцев организаторы раздали всем детям разноцветные мелки и предложили нарисовать их видение сегодняшнего образования в Кыргызстане. Справиться с нелегким заданием маленьким кыргызстанцам помогали родители, которые с неменьшим задором поддерживали ребятишек и в танцах.