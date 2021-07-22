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Общество

В ГСИН провели конкурс рисунков среди заключенных

Среди осужденных колоний Кыргызстана провели конкурс рисунков. Об этом сообщает пресс-служба ГСИН. Все работы были выставлены в фойе Центрального аппарата ведомства.

«Осужденные с помощью акварельных красок, фломастеров и карандашей изображали свое видение мира и окружающей среды. В качестве жюри выступили представители Кыргызского государственного университета имени Арабаева. Жюри оценивало в работах конкурсантов творческий подход и технику рисования», — сообщили в ГСИН.

По результатам конкурса первое место было присуждено осужденному из исправительной колонии № 8 села Петровка Чуйской области. Второе место заняла участница из исправительного учреждения № 2. Третьим стал осужденный, отбывающий наказание в исправительной колонии № 47.

Все призеры конкурса были награждены грамотами и поощрительными призами.

В ведомстве отметили, что конкурс проводился с целью ресоциализации осужденных — формирования у них уважительного отношения к близким, укрепления семейных связей, пробуждения интереса к окружающему миру и развития творческих способностей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201789/
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