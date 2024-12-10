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Общество

В Киеве прошел конкурс детских рисунков по произведениям Чингиза Айтматова

В Киеве прошел конкурс детских рисунков по произведениям Чингиза Айтматова. Об этом сообщили в посольстве Кыргызстана в Украине.

По данным дипмиссии, в честь 100-летия образования Кара-Киргизской автономной области для детей в Киеве провели торжественное мероприятие по подведению итогов всеукраинского конкурса детских рисунков по произведениям Чингиза Айтматова. Он ранее объявлен в рамках празднования 95-летия писателя. В конкурсе приняли участие более 1,5 тысячи детей из всех регионов Украины, 113 из них удостоены наград посольства.

С видеообращением к детям обратился президент Международного Иссык-Кульского форума Чингиза Айтматова Аскар Айтматов.

Дети награждены ценными подарками. Лучшие рисунки опубликованы в специально изданной книге-альманахе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/313703/
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