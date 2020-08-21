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Общество
Сюжет: Пытки в Кыргызстане

Насилие и пытки. Минздрав разработал правила медицинского освидетельствования

Министерство здравоохранения вынесло на общественное обсуждение проект постановления правительства «Об унификации и стандартизации медицинского документирования насилия, пыток и других жестоких бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания».

Как отмечается в справке-обосновании, одним из необходимых средств борьбы с пытками и жестоким обращением является наличие в стране системы эффективного расследования случаев пыток, жестокого обращения и привлечения к ответственности виновных.

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В ведомстве отметили, что с 2014 года стандарты Стамбульского протокола (Руководства по эффективному расследованию и документированию пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания) активно внедряются в практику здравоохранения Кыргызстана. Министерство здравоохранения разработало Практическое руководство по эффективному документированию насилия, пыток и жестокого обращения для медицинских специалистов КР, которое стало национальным документом на основе принципов Стамбульского протокола. Однако, по данным ведомства, опыт показал, что введение медицинского документирования исключительно в системе Минздрава недостаточно, и требуется его внедрение в практику применения ведомственных и частных организаций здравоохранения.

«Важность унификации и стандартизации медицинского документирования насилия, пыток и других жестоких бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания во всех учреждениях здравоохранения вне зависимости от ведомственной подчиненности и форм собственности отмечена в постановлениях Жогорку Кенеша КР. При разработке проекта Правил медицинского документирования были приняты во внимание поручения и рекомендации, изложенные в постановлениях ЖК по результатам рассмотрения ежегодных докладов Национального центра по предупреждению пыток», — отметили в ведомстве.

В правилах установлен порядок проведения медосмотра для своевременного и эффективного медицинского документирования насилия, пыток и жестокого обращения, также документ регулирует единый порядок взаимодействия госорганов и должностных лиц при выявлении, регистрации и информировании о предполагаемых случаях пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162991/
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