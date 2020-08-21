Выборы-2020. Стало известно, кто будет баллотироваться от партии «Биримдик»

Партии завершили выдвижение списков кандидатов, провели съезды и утвердили программы.

Партия «Биримдик» огласила претендентов на депутатские мандаты седьмого созыва.

1. Гендиректор компании ЗАО «Альфа Телеком» (бренд Megacom) Акылбек Жамангулов. Он председатель партии.

2. Министр труда и социального развития Улукбек Кочкоров. Был депутатом пятого созыва ЖК КР от партии «Ата-Журт». Недавно директор дома престарелых уличила его в злоупотреблениях и подала заявление в милицию.

3. Депутат ЖК КР Торобай Зулпукаров. Он предлагал придать национальным головным уборам — ак калпаку и элечеку статус культурного символа.

4. Депутат ЖК КР Евгения Строкова. Она известна своими нелепыми высказываниями. Строкова активно выступала за многие скандальные инициативы, в том числе за законопроект Гульшат Асылбаевой «О манипулировании информацией».

5. Экс-руководитель сборной Кыргызстана по кок-бору Талас Бегалиев.

6. Бизнесмен Улан Бакасов. Во время карантина он подарил Нарынской области девять машин скорой помощи.

7. Вице-спикер Ошского горкенеша Сухбатила Мирзаев.

8. Вице-спикер Жогорку Кенеша Аида Касымалиева. Экс-журналист «Азаттыка» пришла в парламент от СДПК. Однако после выборов президента в 2017 году стала критиковать бывшего президента Алмазбека Атамбаева, который был основателем партии.

9. Экс-директор по развитию ОАО «ТНК «Дастан» и бывший водитель Алексея Ширшова Талантбек Иманов.

10. Гульжигит Жумаев. Он был в политической партии «Кыргызстан Келечеги — Будущее Кыргызстана».

11. Депут Жогорку Кенеша от фракции СДПК Марат Аманкулов. До недавнего времени он был председателем партии «Биримдик».

12. Депутат Бишкекского городского кенеша от СДПК Нуржан Тынымсеитова. Она является гендиректором строительной компании «Елизавета», которую связывают с мэром Бишкека Азизом Суракматовым.

13. Депутат парламента от фракции «Республика — Ата Журт» Айбек Алтынбеков. Он не особо активный на заседаниях ЖК КР, был в составе комиссии по расследованию причин аварии на Бишкекской ТЭЦ, которая произошла в январе 2018 года.

14. Депутат Ошского городского кенеша от фракции «Онугуу-Прогресс» Ильгиз Капаров.

15. Депутат ЖК КР Бакирдин Субанбеков. Недавно стало известно, что он несколько лет скрывал от налоговой долю в Беловодском кирпичном заводе и вышел из состава учредителей только в июне 2919 года.

16. Дочь бывшего председателя Верховного суда КР Курманбека Осмонова Нурзат Осмонова. Она баллотировалась в 2015 году от партии «Азаттык», но сняла свою кандидатуру, поскольку ее отец тоже был в списке этой политорганизации.

24 августа до 18.00 уполномоченные представители политических партий должны были предоставить в ЦИК документы для регистрации списков кандидатов. В течение 10 дней проводится проверка представленных сведений и до 4 сентября производится регистрация списка кандидатов в депутаты ЖК.

Агитация начинается 4 сентября.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.