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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкек из Москвы прилетели 158 кыргызстанцев

В Кыргызстан прибыл борт авиакомпании «Авиа Траффик», следующий по маршруту Москва — Бишкек. Об этом сообщает республиканский штаб.

Уточняется, что на борту было 158 кыргызстанцев, проживающих в Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Петропавловска-Камчатском, Якутске и других городах Сибирского федерального округа. В их число входят и малолетние дети.

«В число прилетевших вошли беременные женщины, женщины с малолетними детьми, люди пожилого возраста, а также те, кто перенес операции в клиниках Новосибирска», — сообщили в штабе.

Посольство Кыргызстана в России продолжает составлять списки соотечественников, желающих вернуться на родину.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162906/
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