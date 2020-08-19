В Бишкек из Москвы прилетели 158 кыргызстанцев

В Кыргызстан прибыл борт авиакомпании «Авиа Траффик», следующий по маршруту Москва — Бишкек. Об этом сообщает республиканский штаб.

Уточняется, что на борту было 158 кыргызстанцев, проживающих в Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Петропавловска-Камчатском, Якутске и других городах Сибирского федерального округа. В их число входят и малолетние дети.

«В число прилетевших вошли беременные женщины, женщины с малолетними детьми, люди пожилого возраста, а также те, кто перенес операции в клиниках Новосибирска», — сообщили в штабе.

Посольство Кыргызстана в России продолжает составлять списки соотечественников, желающих вернуться на родину.