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Общество

19 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-18.00 — отрезки улиц Орозбекова, Фучика, Чуйкова, Киевской, Раззакова, Токтогула;
  • 9.30-19.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Кара-Жигач, Байматова, Субан-Ата), отрезки улиц Фере, Маяковского, Сеченова;
  • 9.30-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы 10-я, 11-я, Абдрахманова, Он-Арча, Садыбакасова, Шербет, Шералиева), улица Патриса Лумумбы, 84, 66;
  • 10.00-17.00 — жилмассивы «Дордой» (3-я, 4-я улицы), «Тунгуч», «44 га», «Рухий Мурас», микрорайон «Восток-5», улицы Буденного, Салиевой, Комсомольская.
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Аламедин (улицы Алма-Атинская, Гагарина, Первомайская, Чапаева, Набережная, Некрасова), Кашка-Суу (улица Озгоруш), Маевка (улицы Новая, Набережная, Полевая), Лебединовка (улицы Советская, Набережная, Горького), Горная Маевка, Кой-Таш, Прохладное, Бирдик;

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — город Шопоков (улица Железнодорожная), села Мирное (улицы Победы, Киргизская, Октябрьская, Мира), Асылбаш (улицы Ноорузбая, Шопокова), Кун-Туу (улицы Школьная, Спортивная, Сейдесембаева, Правда, Исмаила, тупики Момунжанова, Южный, 60 лет Киргизии), Джал (улицы Бакен-Ата, Сатке, Интернациональная, Сельсоветская), Сокулук (улицы 60 лет Киргизии, Белинского, Алма-Атинская, Фрунзе), Сарбан (улицы Боромбай, Средняя, Адигине, Ибраимова, Проектируемая, Кара-Суйская);
  • 9.30-17.00 — село Новопавловка (улицы Степная, Луговая, Корсаковых, Крупская, Колхозная, Комсомольская, Керме-Тоо, Кирова, Беговая, Северная, Свердлова, Советская, Садовая, Ала-Арчинская, Лавровых, Кызыл-Кия, Ворошилова, Почтовая, Громова, Фрунзе, Школьная, Кара-Жигач, Кара-Буура, Алтын-Ордо, Дуйшембиева, Проектируемая, Ынтымак, Чон-Арык, Айкол, Манаса, Азия-Ордо, Эне-Сай, Линия-1, Гоголя, Гагарина);

Московский РЭС

  • 8.00-17.00 — села Александровка (улица Гагарина), Петровка (улицы Железнодорожная, Дружбы), Ак-Суу (улица Заречная), Винсовхоз (улицы Мира, Садовая), Томон-Суу, Ак-Башат, Бала-Айылчы, Мураке, Чон-Арык, Кепер-Арык;

Жайылский РЭС

  • 8.30-17.00 — села Сары-Булак, Монолдор, Кызыл-Дыйкан, Кайырма, Бекитай, Боксо-Жол;

Панфиловский РЭС

  • 9.00-18.00 — села Чалдыбар (улица Молодежная, переулок Западный), Панфиловское (улицы Пионерская, Центральная, Осмонова, Базарная);

Кантский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Дружба, Жерказар;

Чуйский РЭС

  • 9.00-18.00 — села Чуй (улицы Ибраимова, Гагарина, Покровская), Шамшы (ферма), Кошой (улица Комсомольская).
3
Ошская область
  • 9.00-18.00 — сельские управы Чон-Алай, Кашка-Суу, Жекенди, Гульчо, Булолу, Будалык, Конур-Добо, Каблан-Кол, Корул, Жошолу, Алай, Сары-Таш, Сары-Могол, Талды-Суу, Уч-Добо, Жалпак-Таш, Чайчи, Ой-Тал, села Агартуу, Маданият, Калинин, Большевик, Зарбалик, Мамажан, Ак-Таш, Жылкелди, Тельман, Шалдырама, Бобби, Адыр, Катта-Тал, город Кара-Суу (улицы Гагарина, Терешковой, Панфилова).
4
Баткенская область
  • 9.00-18.00 — сельская управа Бирлик.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162890/
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