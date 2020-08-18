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Общество

300 тысяч пар галош в год. «Гарантийный фонд» рассказал о поддержке проектов

На днях в Лейлекском районе на территории СЭЗ «Лейлек» начали производство галош. Об этом на брифинге сообщил председатель правления ОАО «Гарантийный фонд» Малик Абакиров.

По его словам, производственная мощность — около 300 тысяч пар в год. В месяц там будут выпускать до трех тысяч пар галош. После того как производство покроет потребности внутреннего рынка, товар будут экспортировать в страны ближнего зарубежья.

«В Кара-Балте начал работу сталелитейный цех, первый контракт он получил из Казахстана. 18 тонн сырья цех отправил Шымкентскому цементному заводу. Если сырье положительно пройдет все пробы в их стране, то они планируют подписать контракт на поставку 100-500 тонн», — проинформировал Малик Абакиров.

Уточняется, что «Гарантийный фонд» поддержал проект по интенсивному овцеводству, открыли линию по производству комбикормов, которые способствуют ускоренному набору массы овец.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162787/
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