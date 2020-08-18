11:42
USD 77.82
EUR 92.12
RUB 1.07
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В КР выявили 155 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 42 146

В Кыргызстане выявили еще 155 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщил республиканский штаб.

По его данным, в Бишкеке выявлено 40 случаев, в Оше — 11, Чуйской области — 13, Таласской — 6, Иссык-Кульской — 24, Баткенской — 12, Джалал-Абадской — 24, Нарынской —11 , Ошской — 14.

Всего за весь период зарегистрировали 42 тысячи 146 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162760/
просмотров: 730
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане еще у трех медиков выявили COVID-19
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались два человека
В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели 318 человек
В Бишкек из Москвы вернулись 232 кыргызстанца
В город Ош из Москвы вернулись 158 кыргызстанцев
Железнодорожная больница начала работать в обычном режиме
Ученые установили точный порядок возникновения первых симптомов коронавируса
За нарушение санитарных норм в Бишкеке оштрафовали точки общепита и супермаркет
Врачи из Башкортостана высоко оценили работу кыргызских коллег
В Бишкеке будет работать два стационара. Остальные законсервированы
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Российские врачи: У&nbsp;переболевших коронавирусом в&nbsp;легких развивается фиброз Российские врачи: У переболевших коронавирусом в легких развивается фиброз
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 272 случая внебольничной пневмонии и&nbsp;COVID-19. Всего&nbsp;&mdash; 41&nbsp;645 В КР выявили 272 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 41 645
В&nbsp;Кыргызстане за&nbsp;сутки от&nbsp;коронавируса скончался один человек В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончался один человек
Бизнес
Новости технического развития Мобильного оператора&nbsp;О! Новости технического развития Мобильного оператора О!
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; временно приостанавливает прием платежей через Terem Pay «Газпром Кыргызстан» временно приостанавливает прием платежей через Terem Pay
Dos Credobank поддержал развитие электронных дневников Dos Credobank поддержал развитие электронных дневников
Роботизированная хирургия в&nbsp;лечении рака мочеполовой системы Роботизированная хирургия в лечении рака мочеполовой системы
18 августа, вторник
11:39
Новости технического развития Мобильного оператора О! Новости технического развития Мобильного оператора О!
11:31
Выборы-2020. Члены партии «Ата-Журт» пополнили ряды «Мекеним Кыргызстана»
11:17
В Кыргызстане еще у трех медиков выявили COVID-19
11:15
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались два человека
11:13
В КР выявили 155 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 42 146