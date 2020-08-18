В Кыргызстане выявили еще 155 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщил республиканский штаб.

По его данным, в Бишкеке выявлено 40 случаев, в Оше — 11, Чуйской области — 13, Таласской — 6, Иссык-Кульской — 24, Баткенской — 12, Джалал-Абадской — 24, Нарынской —11 , Ошской — 14.

Всего за весь период зарегистрировали 42 тысячи 146 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.