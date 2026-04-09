В Кара-Суйском районе защищены права сирот и предоставлены земельные участки

Прокуратурой Кара-Суйского района в ходе проведенной проверки соблюдения прав детей-сирот на получение земельных участков установлено, что права трех круглых сирот, предусмотренные законодательством, не были в полной мере обеспечены — земельные участки им ранее не предоставлялись. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По ее данным, каждому ребенку из сел Кенсай, Тельман и Ак-Жар выделены земельные участки площадью по 0,06 гектара для строительства жилого дома.

Следует отметить, что в соответствии со статьей 13 Кодекса Кыргызской Республики о детях и статьей 43 Жилищного кодекса Кыргызской Республики гарантии реализации права ребенка на жилье обеспечиваются в порядке, установленном жилищным законодательством. Дети-сироты при достижении 16 лет, не имеющие жилой площади для проживания, пользуются правом внеочередного получения жилой площади на праве пользования в порядке, установленном законодательством.