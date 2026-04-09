В Кара-Суйском районе защищены права сирот и предоставлены земельные участки

Прокуратурой Кара-Суйского района в ходе проведенной проверки соблюдения прав детей-сирот на получение земельных участков установлено, что права трех круглых сирот, предусмотренные законодательством, не были в полной мере обеспечены — земельные участки им ранее не предоставлялись. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По ее данным, каждому ребенку из сел Кенсай, Тельман и Ак-Жар выделены земельные участки площадью по 0,06 гектара для строительства жилого дома.

Следует отметить, что в соответствии со статьей 13 Кодекса Кыргызской Республики о детях и статьей 43 Жилищного кодекса Кыргызской Республики гарантии реализации права ребенка на жилье обеспечиваются в порядке, установленном жилищным законодательством. Дети-сироты при достижении 16 лет, не имеющие жилой площади для проживания, пользуются правом внеочередного получения жилой площади на праве пользования в порядке, установленном законодательством.
Материалы по теме
Депутат призвала Генпрокуратуру усилить контроль над обеспечением жильем сирот
В Бишкеке в госсобственность возвращен земельный участок в 0,63 гектара
Прокуратурой Кыргызстана восстановлены права 10 детей-сирот
Управделами президента просит 50 гектаров в Южной планировочной зоне Бишкека
В Бишкеке обновят порядок выкупа земли, предоставленной под стройку многоэтажек
Государству возвращен 1 гектар пастбищных земель
Госипотеку сироты не осилят. Депутат призвал строить общежития и служебные дома
В городе Ош строят дом для детей, оставшихся без попечения родителей
Сохраняя семьи. Как в Бишкеке отстаивают право ребенка жить с матерью
Дети-сироты с инвалидностью в городе Ош могут остаться без жилья
Популярные новости
Пятнадцать вопросов о&nbsp;том, как уберечься от&nbsp;клещей и&nbsp;не&nbsp;подцепить инфекцию Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
В&nbsp;этом году в&nbsp;паломничество из&nbsp;Кыргызстана отправятся 6&nbsp;тысяч 60&nbsp;человек В этом году в паломничество из Кыргызстана отправятся 6 тысяч 60 человек
В&nbsp;Бишкеке ожидаются грозы. Прогноз погоды на&nbsp;6-8 апреля В Бишкеке ожидаются грозы. Прогноз погоды на 6-8 апреля
Топливо может резко подорожать: в&nbsp;КР предлагают отменить налоги на&nbsp;ГСМ Топливо может резко подорожать: в КР предлагают отменить налоги на ГСМ
Бизнес
&laquo;АБанк&raquo; снижает годовую ставку доходности по&nbsp;всем исламским продуктам «АБанк» снижает годовую ставку доходности по всем исламским продуктам
BAKAI и&nbsp;UFC: эксклюзивная Visa UFC с&nbsp;доступом к&nbsp;боям и&nbsp;привилегиями для клиентов BAKAI и UFC: эксклюзивная Visa UFC с доступом к боям и привилегиями для клиентов
&laquo;Капитал Банк&raquo;: SWIFT-переводы в&nbsp;юанях&nbsp;&mdash; надежный инструмент для расчетов «Капитал Банк»: SWIFT-переводы в юанях — надежный инструмент для расчетов
MBANK провел финансовые уроки для школьников и&nbsp;студентов в&nbsp;рамках GMW 2026 MBANK провел финансовые уроки для школьников и студентов в рамках GMW 2026
9 апреля, четверг
13:08
В Бишкеке на перекрестке улиц Кулиева и Московской лежит оборванный провод В Бишкеке на перекрестке улиц Кулиева и Московской лежи...
13:04
Мы не заманиваем в ловушку: глава ГНС об опасениях строителей по единому налогу
13:03
Бишкекский драмтеатр представил «Дядюшкин сон» на фестивале в Петербурге
12:54
Парламент одобрил введение квот для лиц с инвалидностью в госорганах
12:50
В Бишкеке пьяного мужчину, пристававшего к девочке, арестовали на трое суток