Дети-сироты с инвалидностью в городе Ош могут остаться без жилья

Жительница южной столицы Тамара Токтомаметова в 1998 году основала детский дом семейного типа «Алтын уя». Она воспитывает детей, круглых сирот у себя в семье — по фостерному типу. Сегодня они могут остаться без крыши над головой, потому что ошский горкенеш подал иск о возврате участка, на котором располагается жилье семьи.

Большая дружная фостерная семья

В редакцию 24.kg обратился Эльдияр Муканов — соучредитель и юрист, сын Тамары Токтомаметовой. Он рассказал, что сейчас в доме воспитывают 12 круглых сирот разного возраста и национальности, из них семеро с инвалидностью. Совместно с приемными женщина поднимает и собственных детей и внуков. Живут одной большой дружной семьей.

Детей воспитывают до 18 лет. Но дело в том, что дальше им идти некуда, поскольку у них ни родственников, ни родителей, ни имущества. И они все прописаны в том месте, где воспитывались». Эльдияр Муканов

Большая фостерная семья более 25 лет проживает в здании бывшего детского сада. Дошкольное учреждение в советское время числилось за крупнейшим заводом Ошской области «Жибек». После развала СССР предприятие обанкротилось, и здание несколько лет стояло заброшенным. Мэрия города разрешила разместить там семейный детский дом Тамары Токтомаметовой.





В заброшенном здании детсада 1927 года постройки вновь зазвучали детские голоса

По указу президента в 1995-м запретили приватизировать социальные объекты, которые находились в собственности предприятий. Если есть детские сады и предприятие по каким-то причинам не может их содержать и использовать, оно обязано его передать в собственность мэрии. Поэтому решили детский сад с прилегающей территорией передать муниципалитету южной столицы.

Он передавал здание поликлинике, Госрегистру и другим организациям, чтобы они отремонтировали и использовали его в качестве офиса и так далее. Все отказались — требовался серьезный ремонт, так как здание достаточно ветхое, 1927 года постройки.

«Тамара Токтомаметова оформила опекунство на всех подопечных детей, мэрия выделила ей несколько помещений в этом здании, — поясняет Эльдияр Муканов. — Она сделала ремонт. Потом часть здания оформили на нее, так как есть положение о порядке воспитания круглых сирот в семейных условиях. В том документе есть пункт о том, что имущество под воспитание детей семьям, не имеющим своего помещения, предоставляет государство. И его можно приватизировать приемным родителям при условии, что детям предоставят кров. Поэтому часть здания оформили на Общественный фонд защиты детей и поддержки деятелей культуры, искусства, литературы, науки и образования в КР имени Табылды Муканова, вдовой которого и является Тамара Токтомаметова. Затем она оформляет приватизацию части этого здания на фонд».

Ошский муниципалитет отдавал помещения по частям: Фонду имени Табылды Муканова, Союзу художников и другим. Комиссия при обследовании здания установила, что оно непригодное (требуются ремонт, замена кровли, электропроводки, водопровода, окон, дверей, пола. Статус объекта — «невостребованный»).

По словам Эльдияра Муканова, есть отдельное положение, утвержденное постановлением правительства, о порядке передачи субъектам малого предпринимательства таких невостребованных, заброшенных объектов.

В советское время здание служило общежитием, затем стало детским садиком. Площадь около 800 квадратных метров перешла Общественному фонду имени Табылды Муканова. Также ему достался земельный участок в 0,29 гектара.

Здание забирайте, а участок не дадим!

«Тамара Токтомаметова с фондом перерегистрировалась в Минюсте, отремонтировала помещения и, помимо семейного детского дома, организовала частный детский сад, доход от которого покрывал нужды детей, находящихся на ее попечении. Права на помещения фонд получил, затем началась попытка получить права и на земельный участок. В итоге мэрия в этом отказала», — объясняет юрист.

ФУГИ обратился с иском в суд о признании недействительным договора купли-продажи здания. Судились несколько лет. В 2007 году процесс закончился в Верховном суде тем, что им отказали в удовлетворении исков.

«Это означает, что наш договор купли-продажи законный», — отметил Эльдияр Муканов.

После этого мэрия, поняв, что в суде ФУГИ проиграл, вынужденно продала земельный участок, прилегающий к зданию. Участок под зданием передали общественному фонду.

Ошский горкенеш подает в суд на муниципалитет

В 2022 году Ошский городской кенеш подал в суд, требуя признать недействительным постановление мэрии о продаже земельного участка, на котором находится детский дом Тамары Токтомаметовой. Основание — приватизированный социальный объект используется не по назначению.

Эльдияр Муканов недоумевает: «Дети, которые жили в нашей семье, когда-то были ясельного возраста. Их нужно было в садик водить, а возможности нет, и решили открыть его прямо там. Эти дети туда ходят, и со стороны тоже берем малышей. Фактически используем объект по назначению».





«Мэрия Оша иск признает, не признаем его мы, потому что фактически владельцы всего этого имущества и используем его по назначению — там живут дети-сироты», — заметил юрист.

На участке детсада растут особняки и многоэтажки

Эльдияр Муканов недоумевает, почему иск подали против них, а не против тех, кто построил особняки на участке бывшего детского садика? На участке, который принадлежал заводскому детсаду, даже многоэтажный жилой дом возвели, сейчас строят второй.

«Да и, вообще, горкенеш не может подавать иск к подведомственному себе органу, то есть к муниципалитету. Но суд это принимает, и мы уже проиграли в двух инстанциях — городской и областной. Остался только Верховный суд», — говорит он.

«Алтын уя» просит помощи у президента и главы ГКНБ

Юрист добавил, что государство никого из выпускников детского семейного дома «Алтын уя» жильем или земельным участком не обеспечило. Все их бытовые вопросы решает Тамара Токтомаметова. Среди нынешних подопечных — семь детей с инвалидностью. Эльдияр Муканов задается вопросом: «Куда им идти?»

«Последние три года мы постоянно в судебных разбирательствах. Все видят и понимают, что здесь сироты, инвалиды. Мы хотим, чтобы наш вопрос рассмотрели объективно и справедливо. Но идет полное беззаконие. Мы решили придать огласке данную проблему, чтобы наш голос дошел до президента Садыра Жапарова и главы ГКНБ Камчыбека Ташиева», — заключил он.