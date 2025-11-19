Сохраняя семьи. Как в Бишкеке отстаивают право ребенка жить с матерью

В Кыргызстане ежегодно около 100 молодых мам готовы отказаться от ребенка и передать его родственникам или в детские дома из-за бедности и отсутствия поддержки. Об этом говорит глава ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова.

Несколько тысяч детей при живых родителях воспитываются в домах-интернатах из-за социально-экономических, правовых и других проблем. Это негативно сказывается на их будущем и снижает шансы стать гармонично развитыми личностями.

Не от хорошей жизни

«Исторически у кыргызов никогда не было детских домов, интернатов, домов престарелых. Каждый ребенок жил в семье или у родственников, и только после Великой Отечественной войны возникла такая необходимость, — заметила Назгуль Турдубекова. — К сожалению, детские дома-интернаты крепко засели в системе защиты детей многих стран, особенно постсоветских».

По данным Министерства труда, социального обеспечения и миграции, за последние 10 лет в Кыргызстане количество интернатов увеличилось со 117 до 137. Но число проживающих в них детей снизилось.

В 2024 году в интернатах республики находились около 10 тысяч детей. Однако только 5 процентов из них не имели родителей.

Поддержка для нуждающихся

Для профилактики социального сиротства и в помощь женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в мае 2025 года в Бишкеке открыли ресурсный центр «Эне үйү» («Дом мамы»).

Здесь предоставляют:

временное безопасное проживание (до трех, шести или девяти месяцев);

психологическую и юридическую помощь;

поддержку в восстановлении документов;

содействие в трудоустройстве и социальной адаптации.

Учреждение рассчитано на восемь койко-мест, и все сейчас заняты. Основные постояльцы — мамы с новорожденными, у которых есть риск отказа от ребенка.

За время работы центра прямую помощь получили 25 мам и 27 детей. Еще 150 женщин, которые были на грани отказа от детей, получили консультационную помощь онлайн.

Номер горячей линии «Эне үйү» («Дом мамы»): 0501000216.

По словам координатора, в центр принимают девушек от 16 лет и старше. На каждую составляют индивидуальный план помощи.

«Если у кого-то нет образования, стараемся устроить на бесплатные курсы от центра занятости, чтобы при выходе из нашего учреждения они могли найти работу и прокормить себя. Две мамы, например, окончили курсы по наращиванию ресниц. Недавно одна предпринимательница подарила нам пять швейных машинок. Цокольный этаж хотим оборудовать под мастерскую, где сможем обучать швейному делу», — поделились планами в центре.











Установленное расписание помогает обеспечить стабильный, безопасный и предсказуемый ритм жизни подопечных и их детей, восстановить базовые навыки самоорганизации, дисциплины и заботы о ребенке.

Есть и постсопровождение женщин после того, как они покинут центр.

В «Эне үйү» рассказали историю одной из женщин, назовем ее Жылдызай. Девушку украли с целью брака в 17 лет. Она не хотела оставаться в новой семье, однако пришлось — ее мама с отчимом настояла. Жизнь у молодых не сложилась, и через какое-то время они развелись. К родителям Жылдызай возвращаться не стала и на восьмом месяце беременности обратилась в «Дом мамы».

«Меня приняли и поддержали. Спустя месяц позвонила мама и пообещала помочь с родами и воспитанием ребенка, позвала домой. Я ей поверила. Все было хорошо, через 10 дней я родила. После мама сказала: «Тебе всего 18 лет, мужа нет, сама не справишься с ребенком, отдай его кому-нибудь». К нам пришла какая-то женщина и забрала ребенка, который стал смыслом моей жизни. Некоторые женщины пишут отказ от ребенка, а я бы не смогла жить без него», — со слезами на глазах рассказала она.

За помощью молодая мать обратилась в «Эне үйү». Сотрудники центра при содействии соцслужб и правоохранительных органов помогли найти ребенка и вернуть ей. «Я не хотела жаловаться в милицию на собственную мать, но другого выхода не было. Теперь сама воспитываю ребенка и верю, что справлюсь», — говорит Жылдызай.

Модель для масштабирования

В рамках празднования Дня Конвенции ООН о правах ребенка в ресурсном центре отметили право ребенка на семью.

«Очень символично отмечать этот день в центре «Эне үйү» — месте, где право ребенка на семью наполняется реальным смыслом и мамы с детьми получают шанс сохранить семью и начать новую жизнь в безопасности», — отметила омбудсмен Джамиля Джаманбаева.

Она подчеркнула, что право ребенка жить и расти в семье — основа всех других прав.

Ни один интернат не заменит материнской любви и заботы отца. Поэтому государство, общество и наши партнеры должны прилагать максимум усилий, чтобы детей не разлучали с родителями. Джамиля Джаманбаева

«Совместно с ОФ «Лига защитников прав ребенка» и при поддержке ЮНИСЕФ мы ежегодно проводим мониторинг интернатов. По итогам сделан однозначный вывод: госорганам необходимо прилагать максимум усилий, чтобы ребенок оставался в семье. Модель центра «Эне үйү» — яркий пример того, как эффективно помогать женщинам и детям в трудной ситуации, сохраняя семью и создавая условия для безопасного будущего. Пусть такие инициативы станут нормой, а каждая семья в Кыргызстане получает своевременную поддержку», — добавила она.

Уникальность модели отметила и постоянный координатор ООН в КР Антье Граве.

«Этот дом воплощает в жизнь один из основных принципов конвенции — наилучшие интересы ребенка, — сказала она. — Он дает матерям и детям, находящимся в уязвимом положении, безопасность и всестороннюю поддержку, необходимые для преодоления кризиса. Комплекс юридических, медицинских, социальных, образовательных и жилищных услуг помогает семьям оставаться вместе, обеспечивая возможность детям расти в заботе и любви».

«Мудрости сегодня, если честно, не хватает всем членам семьи — от бабушек и дедушек до невесток и их мужей, — заметил в беседе с 24.kg председатель общественного объединения «Союз отцов» полковник милиции в отставке Шамшыбек Мамыров. — Проблема сохранения семьи одна из актуальных не только в Кыргызстане, но и во всем мире».

Он подчеркнул, что каждый ребенок должен жить в полноценной семье, где здоровая атмосфера и нет насилия.

«Нынешние дети, в отличие от старших поколений, умнее и чувствительнее, поэтому надо коренным образом пересмотреть методы воспитания. Принуждение и физическое насилие надо исключить. Поэтому, прежде чем становиться родителями, надо быть социальными педагогами. Я выступаю за введение в школах уроков о ценностях семьи, особенно для старшеклассников, и предпринимаю шаги для открытия специального учебного заведения, где будут курсы о семейной жизни», — отметил Шамшыбек Мамыров.