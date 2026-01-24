В городе Ош строят дом для детей, оставшихся без попечения родителей

Строительство семейного детского дома в Оше продвигается по установленному плану. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы.

В соответствии с поручением мэра города Женишбека Токторбаева возведение многоэтажного жилого дома на 28 квартир продвигается по установленному плану с целью обеспечения жильем детей, воспитанных в детских домах «Лотос» и «Алтын Уя».