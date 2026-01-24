17:22, 24 января 2026, Бишкек - 24.kg, Дарья НЕСТЕРОВА
В городе Ош строят дом для детей, оставшихся без попечения родителей
Фото пресс-службы мэрии Оша
Строительство семейного детского дома в Оше продвигается по установленному плану. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы.
В соответствии с поручением мэра города Женишбека Токторбаева возведение многоэтажного жилого дома на 28 квартир продвигается по установленному плану с целью обеспечения жильем детей, воспитанных в детских домах «Лотос» и «Алтын Уя».
В настоящее время ведутся активные работы на нескольких участках строительства объекта. Начались работы по фасаду, ведется монтаж системы теплоизоляции здания. Также завершен демонтаж внутренних стен, ведутся штукатурные работы. Кроме того, специалисты соответствующих учреждений и предприятий выполнили сантехнические и электромонтажные работы.