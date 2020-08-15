Россия может возобновить авиасообщение с Кыргызстаном с 1 сентября. Об этом сообщают в Ассоциации туроператоров России.

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По их данным, в РФ на правительственном уровне об этом могут объявить в 20-х числах августа.

«Как отмечают эксперты, для рестарта рейсов в ближнее зарубежье есть несколько оснований. Во-первых, ситуация с коронавирусом в РФ стабилизируется, в сентябре планируется промышленный запуск вакцины от COVID-19. Во-вторых, эпидемиологическая ситуация в странах СНГ также нормализуется. К тому же эти страны теперь намерены покупать российскую вакцину. Также речь идет о восстановлении гуманитарных и деловых связей. По этим причинам Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Армения изначально были в списке 30 стран, с которыми предлагал восстановить авиасообщение Минтранс РФ. Сейчас для рестарта полетов по этим направлениям есть предпосылки», — отмечают в ассоциации.