Фонд госматрезервов закупит лекарства для борьбы с COVID-19 до конца сентября

Стратегический запас лекарственных препаратов будет закуплен до сентября. Об этом на брифинге сообщил начальник отдела стратегического анализа, государственных закупок и внешних связей Фонда государственных материальных резервов Чингиз Наинбаев.

По его словам, создана специальная комиссия, которая определяет позиции и перечень лекарственных средств для борьбы с коронавирусом.

«В целях подготовки ко второй волне коронавируса фонду поручено закупить лекарства. Они рассчитаны на 15 тысяч пациентов. На данный момент идет процедура закупа», — сказал Чингиз Наинбаев.