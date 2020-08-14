Коронавирус в Кыргызстане. Фонд госматрезервов рассказал о запасе продовольствия

В Кыргызстане имеется достаточно продуктов, чтобы обеспечить население в случае возникновения необходимости. Об этом на брифинге сообщил начальник отдела стратегического анализа, государственных закупок и внешних связей Фонда государственных материальных резервов Чингиз Наинбаев.

По его словам, если границы вновь закроют из-за внешнего фактора, по решению правительства запасы продовольствия отпустят на свободные рынки.

«После объявления о пандемии и закрытия границ, в том числе с Казахстаном, Фонд госматрезервов разбронировал и переработал пшеницу, из которой получилось 11 тысяч 828 тонн муки первого сорта. В феврале был большой спрос на муку первого сорта, из-за чего цены на этот продукт необоснованно поднялись. 8 тысяч 181 тонна муки была распределена среди уязвимых слоев населения. Кроме того, в качестве гумпомощи Минтруда и социального развития раздало 328 тонн сахара», — сказал Чингиз Наинбаев.