МЧС начало продажу муки по низкой цене

МЧС начало продавать муку по низкой цене. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, Фонд государственных материальных резервов при МЧС в целях стабилизации цен на продовольственные товары республики реализует муку высшего сорта по цене 27 сомов за килограмм. Мука первого сорта стоит 25 сомов.

Адреса предприятий, где можно купить:

Кара-Балта, ГП «Дан», телефон 0323336897;

Балыкчи, ОАО «Алтын-Дан», 0394451012;

Кара-Суу, ОАО «Карасу-Дан-Азык», 0550903300;

Джалал-Абад, ОАО «Азрат-Айыб», 0372272402;

Бишкек, центральная база Фонда госматрезервов, 0312357286, 0550236027.

Отметим, согласно данным Нацстаткома на 16 июля, средняя цена муки высшего сорта за килограмм составила 48 сомов, первый сорт — 38 сомов.