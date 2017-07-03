Запутали. Фонд матрезервов против участия сотрудника в президентской кампании

В Фонде госматрезервов заявляют, что их неправильно поняли. На самом деле организация против участия своего сотрудника Камчы Савутова в президентской кампании.

Напомним, ранее в Фонде сообщили, что решение Камчы Савутова стать представителем кандидата в президенты Турсунбая Бакир уулу — его личная инициатива. При этом в фонде считают, что такая информация не позволяет говорить о том, что они не против такого поведения.

«Мы против регистрации Камчы Савутова в качестве представителя кандидата в президенты. Наш фонд — секретная организация. И у сотрудников есть доступ к секретной информации. Поэтому они не могут быть представителями каких-либо кандидатов. Мы сами обратились в ЦИК с требованием не регистрировать его. А уже потом ЦИК заявил, что это они установили, что его нельзя регистрировать», — прокомментировали в ведомстве.