Много крови. Задержанных участников акции протеста в Беларуси зверски избивают

Задержанных участников акции протеста в Беларуси зверски избивают. Об этом сообщил телеграм-канал NEXTA Live.

На фотографиях, опубликованных в телеграм-канале, видны ссадины, синяки пострадавших демонстрантов.

Как сообщает газета «Комсомольская правда», ночью с 13 на 14 августа из Центра изоляции правонарушений на Окрестина начали выпускать задержанных на акциях протеста. Многие выходили голодными, с жаждой. Кто-то говорил, что на теле есть синяки. К ЦИП подъезжали скорые. Они увозили кого-то из задержанных или оказывали помощь тем, кому стало плохо на улице в ожидании близких.

«Бедных и несчастных ребят избивали зверски. Я видела в РОВД, как избивали наших ребят, молоденьких, просто не щадя. Там было море крови. Страшное зрелище. Это страшно, это ужасно и никакому здравому смыслу не подлежит. Избивали также девчонок. Тех, которые не соглашались с протоколами, избивали по-страшному и издевались, как могли», — рассказывает женщина, которую выпустили из изолятора.

Тем временем замглавы МВД Беларуси Александр Барсуков, приехавший к изолятору на Окрестина, где выпускали задержанных, заявил журналистам, что никаких издевательств не было.