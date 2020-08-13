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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

США выделили Кыргызстану $2,5 миллиона для борьбы с COVID-19

Правительство США через Агентство по международному развитию (USAID) предоставляет более 190 миллионов сомов ($2,5 миллиона) для содействия Кыргызстану в борьбе с COVID-19. Об этом сообщает посольство Америки в КР.

Уточняется, что деньги будут направлены на улучшение инфекционного контроля в медицинских учреждениях, тестирование, диагностику и информирование населения о рисках, связанных с коронавирусом. Приоритетные направления были разработаны в ходе консультаций с Министерством здравоохранения и правительством КР.

По данным дипмиссии, помощь будет осуществляться через проект USAID «Устойчивость местных систем здравоохранения». Он направлен на помощь больницам и другим медицинским учреждениям, чтобы остановить распространение инфекции.

«Новое финансирование также поможет властям Кыргызстана более эффективно находить новые активные случаи заболевания и информировать общественность о рисках COVID-19. При необходимости программа может закупить дополнительные медицинские материалы для борьбы с болезнью. Это финансирование выделяется в дополнение к чрезвычайной помощи, которую USAID предоставило весной 2020 года», — говорится в сообщении.

В марте USAID передало Кыргызстану средства индивидуальной защиты для медицинских работников по всей стране и выделило грант в размере более 95 миллионов сомов для поддержки ранних мер реагирования на пандемию.

США предоставили Кыргызстану более $2,1 миллиарда в виде безвозмездной помощи с 1992 года, в том числе более $138 миллионов на здравоохранение.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162420/
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