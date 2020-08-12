Выборы-2020. Сотрудники института омбудсмена будут проводить мониторинг

Сотрудники аппарата омбудсмена будут проводить независимый мониторинг парламентских выборов. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека.

«В случае возникновения у граждан КР каких-либо вопросов, жалоб или заявлений относительно реализации их избирательных прав, они могут обращаться в аппарат омбудсмена КР, в его региональные представительства, а также по телефону горячей линии 115», — отметили в пресс-службе.

Напомним, что агитация начинается 4 сентября. До 20 августа политорганизациям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты. Списки должны быть сформированы с соблюдением требований квотирования.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.