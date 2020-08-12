Выборы-2020. Омбудсмен обратился к главе ЦИК

Омбудсмен Токон Мамытов направил письмо председателю Центризбиркома Нуржан Шайлдабековой. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека.

По ее данным, акыйкатчи обратил внимание ЦИК на ряд аспектов, которые необходимо рассмотреть и решить, чтобы обеспечить соблюдение прав всех участников выборного процесса.

Токон Мамытов отметил, что в этот раз при проведении выборов страна будет противостоять новым вызовам и угрозам из-за пандемии COVID-19. «Центральная избирательная комиссия должна самым внимательным образом изучить и проанализировать опыт других стран, которые уже прошли аналогичным путем, обеспечив реализацию гражданских и политических прав своих избирателей в условиях пандемии коронавируса», — отметил он.

Омбудсмен считает, что ЦИК и правительство Кыргызстана должны иметь ответы на все вопросы, которые могут возникнуть во время выборов.

В частности, как будут обеспечены и реализованы права граждан, которые не смогут проголосовать традиционным способом? Среди них могут быть больные COVID-19 или с подозрением на него, которые будут находиться в самоизоляции или медучреждениях, недавно выписавшиеся, люди из групп риска, с ограниченными возможностями здоровья и другие.

«Центральная избирательная комиссия КР уже сообщила о проведении биометрической идентификации избирателей, но нет информации, насколько будут соблюдены санитарно-эпидемиологические нормы при использовании данных устройств в условиях пандемии», — отметил Токон Мамытов.

Омбудсмен напомнил, что профильные ведомства обязаны предпринять все необходимые меры для информирования населения, в том числе ЛОВЗ и находящихся за пределами страны, о законодательстве КР, относящемся к выборам и выборным процессам, а также о политических партиях и их кандидатах.

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«Избиратели должны своевременно и в доступной форме оповещаться о любых изменениях в процессе голосования, которые могут возникнуть в связи с пандемией, и проводимых мерах по безопасности и профилактике коронавируса COVID-19,» — отметил Токон Мамытов.

Кроме того, уполномоченный по правам человека задался вопросом, будут ли разработаны и подписаны с основными участниками выборного процесса «Кодексы Чести». По его мнению, это необходимо для того, чтобы не допустить использования кем-либо ситуации с пандемией для снижения явки избирателей в день голосования.

Затронул в своем письме омбудсмен и права кандидатов. По его мнению, если при предоставлении необходимых документов для регистрации в ЦИК КР будет требоваться присутствие кандидатов, то им также должны быть обеспечены соответствующие условия безопасности здоровья.

«В день голосования члены участковых избирательных комиссий, сотрудники территориальных подразделений ЦИК, задействованные в выборах сотрудники ГРС, сотрудники правоохранительных органов республики, медицинские работники, которые будут проводить термометрию, должны быть обеспечены необходимым количеством медицинских масок и средств индивидуальной защиты — как минимум по 10 медицинских масок и СИЗ на одного человека», — отмечается в письме.

Напомним, президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.