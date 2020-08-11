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Общество

Разработка месторождения Джеруй не имеет отношения к загрязненным рекам

Разработка месторождения Джеруй не приводит к загрязнению реки Туш-Ашуу, это обвинение является необоснованным. Об этом сообщили в компании «Альянс Алтын».

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Уточняется, что на распространенном видео зафиксировано природное явление: замутнение речной воды глиной, супесью. Эти природные компоненты не прилетели с карьера. Из-за обильных атмосферных осадков вода, стекающая с гор, исходит по ручью Поселковый, стекает в реку Джеруй и далее в реку Чон-Чычкан.

«Представители Бекмолдоевского айыл окмоту в сопровождении сотрудников «Альянс Алтына» проинспектировали источник загрязнения. Посетив отвал «Западный», проверяющие поднялись до отметки 3 тысячи 600 метров и убедились, что дождевая вода собирается в ручьи и стекает вниз по склонам. При этом размыты небольшие участки обвалования технологических дорог, которые замутняют воду глиной, супесями и другими природными компонентами. Проверяющие констатировали, что загрязнение поверхностной воды является природным паводком», — проинформировали в компании.

Что касается взрывных работ на карьере, то они не проводились с 23 июля. Однако и во время проведения взрывных работ карьер рек не загрязняет: расстояние от карьера до реки Джеруй — более 3,5 километра.

Ранее жители Алая и Таласа показали загрязненные реки. Авторы видео утверждают, что они стали такими из-за добычи угля и золота. Видеоролик на своей странице в Facebook разместила пользователь Венера Касымова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162135/
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