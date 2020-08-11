08:58
USD 77.42
EUR 91.14
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. ЦИК решит вопрос, чтобы мигранты могли перечислять деньги партиям

ЦИК решит вопрос, чтобы мигранты могли перечислять деньги на партийные спецсчета в «Айыл Банк» и «РСК Банк». Об этом 24.kg сообщила член Центризбиркома Гульнара Джурабаева.

По ее словам, для этого необходимо, чтобы госбанки проработали механизм конвертации, поскольку счета открыты в сомах, и вклады могут приниматься также только в сомах. «Но эти финансовые госучреждения не конвертируют перечисления, поэтому, чтобы никто не был ущемлен в правах — ни участники выборной гонки, ни потенциальные вкладчики — должен быть решен вопрос, чтобы деньги, посланные в рублях, долларах или евро, автоматически переводились в сомы согласно официальному курсу. Эту процедуру можно наладить», — отметила Гульнара Джурабаева.

Читайте по теме
Граждане Кыргызстана, находящиеся за рубежом, не могут помогать партиям

Она добавила, что при этом запрет на анонимные перечисления сниматься не будет. Он предусмотрен законом. «Через местные банки в сомах можно пополнять избирательные фонды политорганизаций, но нужно следить, чтобы реквизиты вкладчиков были указаны полностью», — подчеркнула Гульнара Джурабаева.

ЦИК напоминает, что агитация начинается 4 сентября. До 20 августа политорганизациям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты. Списки должны сформировать с учетом требований квотирования. Ни одна партия с датой проведения собрания еще не определилась.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162117/
просмотров: 72
Версия для печати
Материалы по теме
Граждане Кыргызстана, находящиеся за рубежом, не могут помогать партиям
Выборы-2020. В ЦИК уточнили, как надо перечислять партиям деньги
Выборы-2020. «Бутун Кыргызстан» предупреждение от ЦИК не получила
Выборы-2020. За преждевременную агитацию «Чон казату» вынесено предупреждение
Выборы-2020. Глава ЦИК уличила представителей партии «Чон казат» в обмане
Выборы-2020. Прямого запрета на ограничение делегатов съезда в законе нет
Выборы-2020. Активистка хотела помочь партии, а банк не принял деньги
Деньги от анонимов поступают для партии «Бутун Кыргызстан». У ЦИК есть вопросы
Выборы-2020. Первой партии грозит предупреждение ЦИК за благотворительность
Из частного сейфа неизвестные украли более 2 миллионов сомов. Они задержаны
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
В&nbsp;Китае распространяется новый вирус: 60&nbsp;человек заболели, 7&nbsp;&mdash; умерли В Китае распространяется новый вирус: 60 человек заболели, 7 — умерли
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 503 случая COVID-19 и&nbsp;внебольничной пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 39&nbsp;162 В КР выявили 503 случая COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 39 162
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 332 случая COVID-19 и&nbsp;внебольничной пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 39&nbsp;919 В КР выявили 332 случая COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 39 919
Бизнес
Миллионы подарков! Совместная акция MegaCom и&nbsp;Coca-Cola Миллионы подарков! Совместная акция MegaCom и Coca-Cola
MegaCom обеспечил водой дом Баб&shy;ура и&nbsp;отреставрировал подъем на&nbsp;Сулайман-Тоо MegaCom обеспечил водой дом Баб­ура и отреставрировал подъем на Сулайман-Тоо
Моментальные переводы из&nbsp;России в&nbsp;Кыргызстан на&nbsp;кошелек &laquo;ЭЛСОМ&raquo;! Моментальные переводы из России в Кыргызстан на кошелек «ЭЛСОМ»!
Антикризисные меры Российско-Кыргызского фонда развития Антикризисные меры Российско-Кыргызского фонда развития
11 августа, вторник
08:50
Крушение вертолета. Командир экипажа не имел права передавать штурвал другому Крушение вертолета. Командир экипажа не имел права пере...
08:50
Выборы-2020. ЦИК решит вопрос, чтобы мигранты могли перечислять деньги партиям
08:40
Минск после президентских выборов: акции протеста продолжаются
08:37
Современный ЦОН открылся в селе Курама Чуйской области
08:33
COVID-19: возобновление авиарейсов обсудили главы МИД Кыргызстана и России