Выборы-2020. ЦИК решит вопрос, чтобы мигранты могли перечислять деньги партиям

ЦИК решит вопрос, чтобы мигранты могли перечислять деньги на партийные спецсчета в «Айыл Банк» и «РСК Банк». Об этом 24.kg сообщила член Центризбиркома Гульнара Джурабаева.
По ее словам, для этого необходимо, чтобы госбанки проработали механизм конвертации, поскольку счета открыты в сомах, и вклады могут приниматься также только в сомах. «Но эти финансовые госучреждения не конвертируют перечисления, поэтому, чтобы никто не был ущемлен в правах — ни участники выборной гонки, ни потенциальные вкладчики — должен быть решен вопрос, чтобы деньги, посланные в рублях, долларах или евро, автоматически переводились в сомы согласно официальному курсу. Эту процедуру можно наладить», — отметила Гульнара Джурабаева.
Она добавила, что при этом запрет на анонимные перечисления сниматься не будет. Он предусмотрен законом. «Через местные банки в сомах можно пополнять избирательные фонды политорганизаций, но нужно следить, чтобы реквизиты вкладчиков были указаны полностью», — подчеркнула Гульнара Джурабаева.
ЦИК напоминает, что агитация начинается 4 сентября. До 20 августа политорганизациям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты. Списки должны сформировать с учетом требований квотирования. Ни одна партия с датой проведения собрания еще не определилась.
Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.