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Общество

В Санкт-Петербурге беременную кыргызстанку избил муж

В Санкт-Петербурге беременную кыргызстанку избил супруг. Возникла угроза выкидыша, ребенка спасали при помощи кесарева сечения. Об этом сообщили местные СМИ.

По их данным, избитую 29-летнюю уроженку Кыргызстана доставили в роддом при Боткинской больнице из женской консультации в Пушкинском районе. Врачам пришлось делать срочную операцию, чтобы спасти ребенка.

«Женщине, которая находилась на 33-й неделе беременности, стало плохо на приеме у врача. Перед тем как упасть в обморок, она успела сообщить, что травмы ей нанес 39-летний муж в ходе ссоры», — говорится в сообщении.

Женщина находится в больнице в тяжелом состоянии. С ребенком в данный момент все в порядке. Муж избитой задержан и дает объяснения в отделении милиции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162100/
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