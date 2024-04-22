Мужчина жестко ударил подростка в голову. Его отпустили под домашний арест

В Сети распространили видео, на котором мужчина бьет кулаком в голову подростка. Инцидент произошел вечером 19 апреля.

В описании говорится, что в тот вечер мужчина пришел к подростку домой разбираться из-за своего сына. На кадрах видно, как на лестничной площадке стоят мужчина, три подростка и женщина. Мужчина ругается с одним из мальчиков, после подходит к нему и бьет кулаком по голове.

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В пресс-службе УВД Ленинского района сообщили, что мать ребенка написала заявление в милицию. Факт зарегистрирован по статье «Хулиганство», назначены необходимые экспертизы.

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