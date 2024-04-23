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Происшествия

В Бишкеке мужчина систематически избивал супругу

В Бишкеке задержан активный член ОПГ. Он на протяжении года избивал супругу. Об этом сообщила пресс-служба УВД Октябрьского района.

По ее данным, 6 февраля в милицию с заявлением обратилась К.Т. Она просила принять меры в отношении мужа М.С., который на протяжении года систематически избивал ее.

«Женщина рассказала, что в августе 2023 года во дворе одного из многоэтажных домов 4-го микрорайона столицы он беспричинно избил ее. Возбуждено уголовное дело по статье 280 «Хулиганство» УК КР», — говорится в сообщении.

Задержан М.С., 1972 года рождения, состоящий на оперативном учете МВД как активный член ОПГ. Его водворили в ИВС ГУВД Бишкека.

Во время обыска дома подозреваемого нашли два огнестрельных оружия неизвестной марки, два магазина и пять патронов. Назначены экспертизы.

Расследование продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/292327/
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