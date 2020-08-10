Освобождение Батукаева. Заключившие сделку со следствием вину не признают

Обвиняемые, заключившие сделку со следствием по уголовному делу об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, не признают вину. Об этом 24.kg сообщил адвокат Сергей Слесарев.

По его словам, отказ от признания вины противоречит самой природе соглашения со следствием.

«Я этот отказ оспорил в суде. Согласившиеся на сделку экс-вице-премьер- министр Шамиль Атаханов и экс-глава ГСИН Зарылбек Рысалиев должны быть вновь допрошены. Я также отметил, что если обвиняемый заключает соглашение, то только на основании признания вины, в противном случае это можно расценивать как нарушение порядка следственных действий, и их показания не могут быть учтены в суде», — пояснил юрист.

Сергей Слесарев добавил, что во время следствия и Шамиль Атаханов, и Зарылбек Рысалиев показали, как и на допросе в первой инстанции, что бывший президент Алмазбек Атамбаев не давал им указаний освободить Батукаева и обменять на Жаныша Бакиева. «Это, в частности, Шамиль Атаханов доложил, что можно провести такую спецоперацию, и что Батукаев серьезно болен. Оба сослались на врачей, мол, они поставили такой диагноз», — отметил Сергей Слесарев.

Ходатайства адвоката суд не удовлетворил.

Расследование дела о незаконном освобождении Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. В суд его передали в октябре.

Обвиняемыми проходят 19 человек. Это врачи и лаборант, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, включая бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева.