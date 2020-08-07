12:00
USD 76.92
EUR 91.10
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. «Бутун Кыргызстан» предупреждение от ЦИК не получила

Партия «Бутун Кыргызстан» предупреждение от ЦИК за преждевременную агитацию не получила. Об этом 24.kg сообщил заместитель председателя Центризбиркома Абдыжапар Бекматов.

По его словам, уполномоченные представители политорганизации предъявили доказательства, что организованный избирательный фонд на базе приложения «Элсом» не имеет к ним отношения. Партия открыла спецсчет в «РСК банке». Материалы ЦИК направит в правоохранительные органы.

«Запрета на сбор денег через «Элсом» нет. Но средства должны направляться в те банки, которые уполномочены ЦИК, и в призывах о помощи не может содержаться элементов агитации», — подчеркнул Абдыжапар Бекматов.

ЦИК напоминает, что агитация начинается 4 сентября. До 20 августа политорганизациям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты. Списки должны сформировать с учетом требований квотирования. Ни одна партия с датой проведения собрания еще не определилась.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161868/
просмотров: 351
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2020. За преждевременную агитацию «Чон казату» вынесено предупреждение
Выборы-2020. Глава ЦИК уличила представителей партии «Чон казат» в обмане
Выборы-2020. Прямого запрета на ограничение делегатов съезда в законе нет
Выборы-2020. Активистка хотела помочь партии, а банк не принял деньги
Деньги от анонимов поступают для партии «Бутун Кыргызстан». У ЦИК есть вопросы
Выборы-2020. Первой партии грозит предупреждение ЦИК за благотворительность
Выборы-2020. 41 партия открыла избирательные фонды: кто сколько потратил уже
Выборы-2020. До 19 сентября будет сформирован список избирателей
Выборы-2020. ЦИК зарегистрировала уполномоченных представителей СДПК
Выборы-2020. ЦИК восстановит полномочных представителей партии СДПК
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Онлайн против офлайн. Какой режим обучения в&nbsp;школе хотите&nbsp;вы? (голосование) Онлайн против офлайн. Какой режим обучения в школе хотите вы? (голосование)
COVID-19&nbsp;на Иссык-Куле. Кыргызстанцам нипочем риск заражения и&nbsp;призывы властей COVID-19 на Иссык-Куле. Кыргызстанцам нипочем риск заражения и призывы властей
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 569 случаев COVID-19 и&nbsp;внебольничной пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 38&nbsp;110 В КР выявили 569 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 38 110
Бизнес
MegaCom обеспечил бесплатной связью 30&nbsp;тысяч медработников по&nbsp;всей стране MegaCom обеспечил бесплатной связью 30 тысяч медработников по всей стране
Льготное кредитование предпринимателей от&nbsp;Dos Credobank Льготное кредитование предпринимателей от Dos Credobank
Качественные пульсоксиметры с&nbsp;гарантией можно найти в&nbsp;любом O!Store Качественные пульсоксиметры с гарантией можно найти в любом O!Store
MegaCom приглашает абонентов в&nbsp;новые Центры продаж и&nbsp;обслуживания MegaCom приглашает абонентов в новые Центры продаж и обслуживания
7 августа, пятница
11:52
Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и ...
11:48
MegaCom обеспечил бесплатной связью 30 тысяч медработников по всей стране
11:36
ВОЗ: В мире сейчас шесть вакцин от COVID-19 проходят клинические испытания
11:24
В Кыргызстане еще у 17 медиков выявлен COVID-19
11:22
В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии умерли 4 человека