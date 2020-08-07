Выборы-2020. «Бутун Кыргызстан» предупреждение от ЦИК не получила

Партия «Бутун Кыргызстан» предупреждение от ЦИК за преждевременную агитацию не получила. Об этом 24.kg сообщил заместитель председателя Центризбиркома Абдыжапар Бекматов.

По его словам, уполномоченные представители политорганизации предъявили доказательства, что организованный избирательный фонд на базе приложения «Элсом» не имеет к ним отношения. Партия открыла спецсчет в «РСК банке». Материалы ЦИК направит в правоохранительные органы.

«Запрета на сбор денег через «Элсом» нет. Но средства должны направляться в те банки, которые уполномочены ЦИК, и в призывах о помощи не может содержаться элементов агитации», — подчеркнул Абдыжапар Бекматов.

ЦИК напоминает, что агитация начинается 4 сентября. До 20 августа политорганизациям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты. Списки должны сформировать с учетом требований квотирования. Ни одна партия с датой проведения собрания еще не определилась.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.