В Бишкеке 6 августа солнечно. Температура воздуха ожидается +38 градусов. День уменьшился до 14 часов 17 минут.

Отключения света, газа, воды

9.00-17.00 — микрорайон «Восток-5», 4/3;

9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Садырбаева, Репина, Кен-Суу, Жайыла Баатыра), улица Фучика;

9.30-14.00 — отрезки улиц Хвойной, Крымской;

10.00-18.00 — жилмассив «Дордой-2» (2-я улица), улица Жибек Жолу;

9.30-19.00 — отрезки улиц Элебесова, Арычной, 8 Марта, Кычана Джакыпова, переулки Кисловодский, Февральский;

12.00-17.00 — отрезки улиц Лермонтова, Салиева, Целиноградской.

9.00-20.00 — район, ограниченный улицами Садовой, Валиханова, проспектом Чуй и линией железной дороги, жилмассив «Учкун».

Перекрытые дороги

отрезок улицы Толстого от улицы 7 Апреля до улицы Достоевского; Подробнее

отрезок западной стороны улицы 7 Апреля перед пересечением с улицей Ахунбаева; Подробнее

отрезок улицы Токтогула между улицами Орозбекова и Панфилова. Подробнее

У кого намечается той

Жаныбек Керималиев

Родился 6 августа 1966 года в селе Ат-Баши. Заместитель министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР. Эдиль Байсалов Родился 6 августа 1977 года во Фрунзе. Посол Кыргызстана в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Памятные даты

Международный день «Врачи мира за мир»

Отмечается в годовщину страшной трагедии — дня бомбардировки японской Хиросимы 6 августа 1945-го.

Вот уже более 70 лет каждый год 6 августа в 8.15 Хиросима замирает на минуту молчания. Сложив руки у груди и наклонив головы, пожилые и молодые японцы, матери и дети, учителя и чиновники — все в эти минуты думают о том страшном дне 6 августа 1945-го, когда на мирный город сбросили атомную бомбу.

В этот день проходят памятные мероприятия в хиросимском парке Мира, где горит Вечный огонь перед памятником жертвам бомбардировки с надписью «Спите спокойно — ошибка не повторится».

Появился первый интернет-сервер 6 августа 1991 года стал важным и знаменательным днем в жизни всех пользователей Всемирной паутины — появился первый интернет-сервер. Проект WWW (World Wide Web) начал свое существование намного раньше — в 1989-м, когда британский ученый Тим Бернерс-Ли, работавший в Европейской лаборатории по ядерным исследованиям, впервые опубликовал свои идеи и предложения о создании Всемирной компьютерной сети. Однако детальная разработка проекта началась лишь через год, когда Бернерс-Ли получил доступ к компьютеру NeXT, который стал первым интернет-сервером, браузером (средство просмотра интернет-страниц) и редактором Сети. Только после этого стало возможным воплощение идей Бернерса-Ли в реальность. К ноябрю 1992-го в мире было 26 серверов, к концу 1993 года эта цифра перевалила за 200.

Люди, которые меняли мир

Погиб Герой Советского Союза Чолпонбай Тулебердиев

Герой Советского Союза Чолпонбай Тулебердиев родился 13 апреля 1922 года в селе Чимкент.

В декабре 1941-го прибыл на фронт, а 6 августа 1942 года погиб. Он закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота, обеспечив захват стратегического плацдарма для выполнения наступательной операции 6-й армии Воронежского фронта.

4 февраля 1943-го за мужество и отвагу Чолпонбай Тулебердиев посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.

В Кыргызстане открыт мемориальный музей. Именем воина названа улица в Бишкеке. На Аллее героев на бульваре Молодой Гвардии в столице установлен его бюст. В селе Селявном Воронежской области, где погиб герой, ему воздвигнут памятник.

Умерла государственная деятельница Батыш Салиева

Батыш Салиева родилась 1 июля 1922 года в селе Талды-Суу Тюпского района (Иссык-Кульская область).

Дважды избиралась депутатом Верховного Совета СССР, возглавляла комиссию по здравоохранению и социальному обеспечению Совета национальностей Верховного Совета СССР, 25 лет являлась депутатом Верховного Совета Киргизской ССР, была почетным членом Совета ветеранов профсоюзного движения Центральной Азии.

Умерла 6 августа 2015-го.

Куда сходить

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