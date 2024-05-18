МИД прокомментировал протесты против иностранцев в Бишкеке

Министерство иностранных дел прокомментировало протесты против иностранных граждан, которые прошли в ночь с 17 на 18 мая 2024 года.

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В ведомстве отметили, что правоохранительными органами Кыргызстана с момента поступления информации об инциденте предприняты оперативные меры по задержанию лиц, причастных к событию, как иностранных граждан, так и граждан Кыргызстана. Ситуация полностью находилась под контролем силовых структур. Обеспечивалась безопасность граждан и общественный порядок.

«Среди участников происшествия тяжело пострадавших нет. В Министерство иностранных дел КР какие-либо сообщения по пострадавшим иностранным гражданам не поступали. При этом Министерство призывает представителей СМИ и иностранных дипломатических представительств не распространять недостоверную и непроверенную информацию», — говорится в сообщении.

Стихийный протест против иностранцев, который начался вчера вечером в Бишкеке, завершился только под утро 18 мая. Милиции удалось договориться с участниками акции, и они открыли проспект Чуй, а чуть позже разошлись.