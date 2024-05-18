Ветклиники в Бишкеке. Адреса, график работы, телефоны

Выбор ветеринарной клиники — это важное решение, которое каждый владелец домашнего животного должен принимать ответственно.

24.kg представляет список таких клиник Бишкека с адресом, контактами и графиком работы.

Стоит отметить, что везде прием ведут по предварительной записи. Исключение — экстренный случай.

«38 попугаев» Адрес: улица Абдрахманова, 298.

Телефоны: 0550815355, 0555815356.

График работы:

понедельник — пятница: 10.00-18.00, суббота: 11.00-16.00, воскресенье: 12.00-14.00.

«Багира» Адрес: улица Медерова, 48б.

Телефоны: 0553063174, 0312467963.

График работы:

понедельник — пятница: 9.00-18.00, суббота: 10.00-17.00, воскресенье: выходной.

Сайт: bagira.kg, Instagram: bagira.vet.

Ветеринарная лечебница Ленинского района Адрес: улица Орозова, 233.

Телефоны: 0705502885, 0312355892.

График работы:

понедельник — пятница: 10.00-16.00, суббота: 10.00-14.00, воскресенье: выходной.

Instagram: vetclinikalvl.

Ветеринарная лечебница Свердловского района Адрес: улица Буденного, 245.

Телефон 0312362645.

График работы:

понедельник — пятница: 9.00-17.00, суббота: 9.00-12.00, воскресенье: выходной.

Ветклиника доктора Реймера Адрес: улица Салиевой, 210.

Телефон 0772952208.

График работы:

понедельник — пятница: 9.00-18.00, суббота: 9.00-15.00, воскресенье: выходной.

«ВетЭксперт» Адрес: улица Кулатова, 65.

Телефоны: 0312580898, 0551877759.

График работы:

понедельник — суббота: 10.00-19.00, воскресенье: выходной.

Instagram: vetexpert.kg.

«Гаухар» Адрес: переулок Новооктябрьский, 56.

Телефоны: 0312545431, 0772563366.

График работы:

понедельник — пятница: 9.15-21.00; суббота — воскресенье: 9.15-20.00.

Instagram: vetgauhar.kg.

«Илбирс» Адрес: улица Радищева, 12.

Телефоны: 0550542084, 0702542084.

График работы: ежедневно, круглосуточно.

Instagram: ilbirsvet.

«КыргызВетСервис» Адрес: улица Медерова, 73.

Телефон 0990464600.

График работы: ежедневно, круглосуточно.

Instagram: kvsclinic.

«Любимый хвост» Адрес: улица Загорская, 54.

Телефоны: 0551918107, 0554009299.

График работы:

понедельник — суббота: 9.00-18.00, воскресенье: 10.00-14.00.

Instagram: lyubimyyhvost.

Научно-исследовательская клиника «Манас» Адрес: улица Масалиева, 194.

Телефоны: 0704720721, 0554720721.

Время работы:

понедельник — пятница: 9.00-17.00, суббота — воскресенье: выходные.

Instagram: vet.klinika.manas.

«Р.р.р. Мяу» Адрес: улица Баялинова, 138.

Телефоны: 0555160821, 0705160821.

График работы:

понедельник — пятница: 9.00-17.00, суббота: 10.00-13.00, воскресенье: выходной.

Instagram: r.r.r.may_vet.

«Рикки» Адрес: улица Ахунбаева, 131.

Телефоны: 0702690009, 0995690009.

График работы:

понедельник — суббота: 9.00-19.00, воскресенье: выходной.

Instagram: veterinary.clinic.rickey.

«Самсон» Адрес: проспект Чингиза Айтматова, 67.

Телефоны: 0312595396, 0555595396.

График работы:

понедельник — пятница: 9.00-17.00, суббота: 9.00-16.00, воскресенье: выходной.

«Томас» Адрес: 12-й микрорайон, 30/1.

Телефоны: 0553228952, 0500228952.

График работы:

понедельник — пятница: 9.00-17.00, суббота: 9.00-14.00, воскресенье: выходной.

Instagram: tomasvet12.

«Чип и Дейл» Адрес: проспект Жибек Жолу, 40.

Телефон 0700131516.

График работы:

понедельник — пятница: 9.00-17.00, суббота: 10.00-15.00, воскресенье: выходной.

Instagram: chip_n_dale_vet.

«Юсвет» Адрес: улица Элебесова, 304.

Телефоны: 0312678880, 0555700040.

График работы:

понедельник — пятница: 9.00-17.00, суббота — воскресенье: 9.00-13.00.