Ветклиники в Бишкеке. Адреса, график работы, телефоны

Выбор ветеринарной клиники — это важное решение, которое каждый владелец домашнего животного должен принимать ответственно.
24.kg представляет список таких клиник Бишкека с адресом, контактами и графиком работы.
Стоит отметить, что везде прием ведут по предварительной записи. Исключение — экстренный случай.
«38 попугаев»
Адрес: улица Абдрахманова, 298.
Телефоны: 0550815355, 0555815356.
График работы:
понедельник — пятница: 10.00-18.00, суббота: 11.00-16.00, воскресенье: 12.00-14.00.
«Багира»
Адрес: улица Медерова, 48б.
Телефоны: 0553063174, 0312467963.
График работы:
понедельник — пятница: 9.00-18.00, суббота: 10.00-17.00, воскресенье: выходной.
Сайт: bagira.kg, Instagram: bagira.vet.
Ветеринарная лечебница Ленинского района
Адрес: улица Орозова, 233.
Телефоны: 0705502885, 0312355892.
График работы:
понедельник — пятница: 10.00-16.00, суббота: 10.00-14.00, воскресенье: выходной.
Instagram: vetclinikalvl.
Ветеринарная лечебница Свердловского районаАдрес: улица Буденного, 245.
Телефон 0312362645.
График работы:
понедельник — пятница: 9.00-17.00, суббота: 9.00-12.00, воскресенье: выходной.
Ветклиника доктора Реймера
Адрес: улица Салиевой, 210.
Телефон 0772952208.
График работы:
понедельник — пятница: 9.00-18.00, суббота: 9.00-15.00, воскресенье: выходной.
«ВетЭксперт»
Адрес: улица Кулатова, 65.
Телефоны: 0312580898, 0551877759.
График работы:
понедельник — суббота: 10.00-19.00, воскресенье: выходной.
Instagram: vetexpert.kg.
«Гаухар»
Адрес: переулок Новооктябрьский, 56.
Телефоны: 0312545431, 0772563366.
График работы:
понедельник — пятница: 9.15-21.00; суббота — воскресенье: 9.15-20.00.
Instagram: vetgauhar.kg.
«Илбирс»
Адрес: улица Радищева, 12.
Телефоны: 0550542084, 0702542084.
График работы: ежедневно, круглосуточно.
Instagram: ilbirsvet.
«КыргызВетСервис»
Адрес: улица Медерова, 73.
Телефон 0990464600.
График работы: ежедневно, круглосуточно.
Instagram: kvsclinic.
«Любимый хвост»
Адрес: улица Загорская, 54.
Телефоны: 0551918107, 0554009299.
График работы:
понедельник — суббота: 9.00-18.00, воскресенье: 10.00-14.00.
Instagram: lyubimyyhvost.
Научно-исследовательская клиника «Манас»
Адрес: улица Масалиева, 194.
Телефоны: 0704720721, 0554720721.
Время работы:
понедельник — пятница: 9.00-17.00, суббота — воскресенье: выходные.
Instagram: vet.klinika.manas.
«Р.р.р. Мяу»
Адрес: улица Баялинова, 138.
Телефоны: 0555160821, 0705160821.
График работы:
понедельник — пятница: 9.00-17.00, суббота: 10.00-13.00, воскресенье: выходной.
Instagram: r.r.r.may_vet.
«Рикки»
Адрес: улица Ахунбаева, 131.
Телефоны: 0702690009, 0995690009.
График работы:
понедельник — суббота: 9.00-19.00, воскресенье: выходной.
Instagram: veterinary.clinic.rickey.
«Самсон»
Адрес: проспект Чингиза Айтматова, 67.
Телефоны: 0312595396, 0555595396.
График работы:
понедельник — пятница: 9.00-17.00, суббота: 9.00-16.00, воскресенье: выходной.
«Томас»
Адрес: 12-й микрорайон, 30/1.
Телефоны: 0553228952, 0500228952.
График работы:
понедельник — пятница: 9.00-17.00, суббота: 9.00-14.00, воскресенье: выходной.
Instagram: tomasvet12.
«Чип и Дейл»
Адрес: проспект Жибек Жолу, 40.
Телефон 0700131516.
График работы:
понедельник — пятница: 9.00-17.00, суббота: 10.00-15.00, воскресенье: выходной.
Instagram: chip_n_dale_vet.
«Юсвет»
Адрес: улица Элебесова, 304.
Телефоны: 0312678880, 0555700040.
График работы:
понедельник — пятница: 9.00-17.00, суббота — воскресенье: 9.00-13.00.
Animal Planet
Адрес: улица Скрябина, 47б.
Телефоны: 0553100081, 0500881486.
График работы:
понедельник — пятница: 10.00-21.00, суббота: 10.00-14.00, воскресенье: выходной.
Instagram: animal_planet_kg.