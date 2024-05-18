Во время протестов против иностранцев в Бишкеке пострадали 27 человек

Во время стихийного протеста в Бишкеке в ночью с 17 на 18 мая пострадали 27 человек. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

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По его словам, все пострадавшие — иностранные граждане. Состояние у всех стабильное, врачи всех осмотрели. Но многие иностранцы отказались от госпитализации.

«Я посетил, всех посмотрел. На сегодня один человек находится в отделении челюстно-лицевой хирургии с переломом челюсти в двух местах, сейчас готовится в операции. Два человека в Больнице скорой медицинской помощи с сотрясением мозга, но состояние не тяжелое», — рассказал Алымкадыр Бейшеналиев.

Стихийный протест против иностранцев, который начался вчера вечером в Бишкеке, завершился только под утро 18 мая. Милиции удалось договориться с участниками акции, и они открыли проспект Чуй, а чуть позже разошлись.